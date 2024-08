Ariane Costa Gomes Meninos da Billings faz homenagem a Ferrugem, fundador do projeto, com evento gratuito no domingo (11)

Foto: Reprodução Redes Sociais Meninos da Billings

Educador ambiental foi encontrado morto na represa Billings em agosto de 2022

Em homenagem a Adolfo Souza Duarte, mais conhecido como Ferrugem, o projeto de educação ambiental Meninos da Billings promove no próximo domingo (11), das 10h às 17h, um dia de atividades gratuitas voltadas aos moradores do Grajaú, na zona sul de São Paulo.

O evento será realizado no Parque Linear do Lago Azul, localizado na Rua Beija Flor de Cactos, e também irá celebrar os dez anos do projeto de educação ambiental realizado às margens da represa. Em 2014, o ativista ambiental, historiador e educador ambiental nascido e criado no Grajaú, Ferrugem, criou o Remada na Quebrada, primeira atividade da organização, que ensina a prática do remo a crianças da região.

Entre as atividades previstas na programação estão: palco com shows de artistas locais, grupo de oração, navegação gratuita, exposição de fotos de ações ambientais, oficinas, palestras, plantio de mudas nativas de mata atlântica, distribuição de mudas ornamentais, área gourmet e mais.

“Vamos fazer um evento maravilhoso para trazer a família no domingo de dia dos pais com muita música, arte, cultura, esporte e gourmet. Vamos fazer o que ele [Ferrugem] deixou como referência de amor ao próximo”, diz a presidente do projeto, Uiara Dias.

Ferrugem foi encontrado morto na represa Billings, na zona sul da cidade de São Paulo, no dia 6 de agosto de 2022. Ele estava desaparecido desde o dia 1º após sair para um passeio de barco pela represa acompanhado por dois casais. A versão deles era de que o ambientalista havia caído do barco com uma das jovens após um “tranco”. No entanto, o laudo do Instituto de Criminalística constatou que a causa da morte foi asfixia, e não afogamento.

Os quatro foram indiciados sob suspeita de homicídio qualificado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, dois homens permanecem presos preventivamente (sem prazo) e duas mulheres respondem em liberdade.