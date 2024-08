Leonardo Almeida Massacre de Paraisópolis: justiça ouve testemunhas de defesa de PMs

Serão ouvidas as testemunhas dos policiais militares acusados de participação nas mortes de nove jovens em Paraisópolis

Nesta sexta-feira (02) a Justiça de São Paulo fez a quinta audiência de instrução do caso que ficou conhecido como “ Massacre de Paraisópolis ”. A sessão será realizada no Fórum da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista e presidida pelo Juiz Antonio Carlos Pontes de Souza, da Primeira Vara do Júri. Nesta sessão, dezessete testemunhas dos policiais militares acusados serão ouvidas.

Doze policiais militares respondem por dolo eventual (quando o agente assume o risco na produção de um resultado), pela morte de nove jovens e lesão corporal de outras doze vítimas, todos os policiais respondem à acusação em liberdade. Um 13º policial militar é réu por expor pessoas ao perigo ao soltar explosivos nelas, porém teve seu processo suspenso por dois anos.

A audiência é uma fase do processo judicial que avalia se existem provas suficientes para os réus de um crime, os policiais militares serão interrogados em outra oportunidade. Para o Ministério Público de São Paulo os policiais assumiram o risco de causar mortes de pessoas e causar tumulto com uso de bombas de gás e balas de borracha, além de fechar as possibilidades de fuga ao deixar apenas saídas para vielas, deixando as vítimas encurraladas.

Veja quem são os acusados:

tenente Aline Ferreira Inácio – acusada de homicídio

soldado Anderson da Silva Guilherme – acusado de homicídio

cabo Gabriel Luís de Oliveira – acusado de homicídio

sargento João Carlos Messias Miron – acusado de homicídio

soldado José Joaquim Sampaio – acusado de homicídio

soldado José Roberto Pereira Pardim – acusado de explosão

subtenente Leandro Nonato – acusado de homicídio

soldado Marcelo Viana de Andrade – acusado de homicídio

soldado Marcos Vinicius Silva Costa – acusado de homicídio

soldado Mateus Augusto Teixeira – acusado de homicídio

cabo Paulo Roberto do Nascimento Severo – acusado de homicídio

soldado Rodrigo Almeida Silva Lima – acusado de homicídio

As vítimas: