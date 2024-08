Ariane Costa Gomes Governo Federal anuncia ampliação do programa Pé-de-Meia e alunos da EJA passam a ser beneficiados

Mais de 1 milhão de estudantes serão beneficiados

Estudantes do ensino médio público inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e com renda per capita de até meio salário mínimo e estudantes da educação de jovens e adultos (EJA) que cumpram os mesmos requisitos também serão beneficiados pelo programa Pé-de-Meia. O anúncio de ampliação foi feito na sexta-feira (2) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de jovens matriculados no ensino médio público. Os beneficiados recebem mensalmente R$ 200, que pode ser sacado a qualquer momento, além dos depósitos de mil reais ao final de cada ano concluído, que só poderão ser retirados da poupança após a conclusão do ensino médio. Na conclusão do ensino médio, os valores podem chegar a R$ 9.200 por aluno, levando em conta as dez parcelas de incentivo, os depósitos anuais e o adicional de R$ 200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Com a ampliação, mais de 1 milhão de estudantes serão beneficiados. Os inscritos no CadÚnico começam a receber o incentivo a partir de agosto e os alunos da EJA vão receber o incentivo em setembro.