Ariane Costa Gomes Favela Cria: Paraisópolis recebe evento que debate narrativas positivas nas periferias

Segunda edição será realizada nos dias 15, 16 e 17 de agosto

Daqui a uma semana, Paraisópolis, segunda maior favela de São Paulo, recebe o Favela Cria, evento de comunicação promovido pelo Grupo Cria Brasil. Com o tema “– ​Olhares e vivências das periferias”, a segunda edição será realizada nos dias 15, 16 e 17 de agosto, das 9h às 17h, no Pavilhão Social do G10 Favelas, localizado na rua Itamotinga, 100, zona sul de São Paulo. O evento é gratuito e os ingressos estão disponíveis na plataforma do Sympla .

Durante três dias, o Favela Cria irá reunir comunicadores que vão compartilhar suas experiências em iniciativas que exploram o potencial das comunidades brasileiras. O evento tem como objetivo estimular a difusão de narrativas positivas relacionadas às periferias. A programação é composta por palestras e painéis que vão abordar temas como criatividade, publicidade, jornalismo local, inovação, gastronomia, tecnologia, diversidade, empreendedorismo e mais.

“O Favela Cria 2024 – Olhares e Vivências das Periferias busca compartilhar experiências e conhecimentos sobre como realizar uma comunicação assertiva dentro e fora das comunidades, explorando suas distinções e potencialidades. Por essa razão, vamos reunir profissionais das áreas de jornalismo, publicidade, marketing e tecnologia de todo o Brasil para debater a importância da comunicação de territórios”, conta Joildo Santos, CEO do Grupo Cria Brasil e um dos nomes confirmados na programação deste ano.

Santos é um dos participantes do painel “Comunicação e Inovação como motores de transformação social”; os jornalistas Guilherme Silva, Luiz Lucas e Matheus Oliveira estão no painel “Desafios e oportunidades no jornalismo local”; a presidente da Associação de Mulheres de Paraisópolis, Flávia Rodrigues, vai participar do painel “Design thinking para inovação social nas periferias”, e no final do primeiro dia de evento será promovido o Workshop de Escrita Criativa com a professora e pesquisadora, ​​ Mirian Meliani e mais. A programação completa pode ser conferida aqui .

“Assim como no ano passado, o Favela Cria 2024 busca fortalecer as narrativas midiáticas sobre as favelas, destacando seu potencial econômico, cultural e criativo, e quebrando estereótipos que prejudicam essas comunidades. É uma oportunidade para compartilhar experiências e conhecimentos, mostrando como a favela se comunica e interage com o restante da sociedade”, finaliza o CEO do Grupo Cria Brasil.

Serviço

Evento: Favela Cria 2024 – Olhares e Vivências das Periferias

Local: Pavilhão Social G10 Favelas, localizado na Rua Itamotinga, 100, Paraisópolis

Datas: 15, 16 e 17 de agosto de 2024

Horário: das 9h às 17h

Programação e inscrição no link .