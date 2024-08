Ariane Costa Gomes Em Paris, Brasil conquista 20 medalhas e faz sua segunda melhor campanha em Jogos Olímpicos

Em relação a medalha de ouro, o número do país ficou abaixo das edições anteriores

Com 20 medalhas no total, sendo três de ouro, sete de prata e dez bronzes, o Brasil ficou na 20ª posição no quadro de medalhas das Olimpíadas de Paris, na França, encerrada no domingo (11). Foi o segundo melhor desempenho do país em relação a conquista de medalhas. Em Tóquio 2020 o Brasil ganhou 21 medalhas e na Rio 2016 foram 19. Em relação a medalha de ouro, o número do país ficou abaixo das edições anteriores. Nas Olimpíadas de Tóquio e do Rio, foram sete medalhas de ouro.

Os Estados Unidos encerraram sua participação na primeira colocação do quadro de medalhas com 126 medalhas conquistadas (40 ouros, 44 pratas e 42 bronzes). A China finalizou com 91 medalhas (40 ouros, 27 pratas e 24 bronzes) e o Japão com 45 medalhas (20 ouros, 12 pratas e 13 bronzes).

A próxima edição do evento esportivo será na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, de 14 a 30 de julho de 2028.