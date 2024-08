Ariane Costa Gomes Copa da Paz começa hoje (9) e com novidade: final será disputada no Morumbi

Foto: Divulgação Copa da Paz

Competição chega a sua 16ª edição com 40 equipes na disputa

A Copa da Paz, “a mais charmosa da várzea”, começa nesta sexta-feira (9) com a partida entre Bate Fácil e Vila Izabel, a partir das 20h, na Arena Palmeirinha, localizada na rua Melchior Giola, 103, em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Organizada pela Associação Palmeirinha Paraisópolis, a competição chega a sua 16ª edição com 40 equipes vindas da capital e de cidades vizinhas como Osasco, Guarujá, Ferraz de Vasconcelos, Taboão da Serra e Embu das Artes. Divididas em oito grupos, elas disputam o título com uma novidade. A final da competição não será na Arena Palmeirinha e sim no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. A previsão é que a última partida seja disputada no dia 1 de dezembro.

“Mostra a grandeza da Copa ter esse ano a final no Morumbis e será um grande desafio fazer uma final em um estádio. Isso é um prêmio pra Copa, para comunidade Paraisópolis, pro cenário varzeano de São Paulo”, conta o organizador da competição, Bruno Melo.

Ele adianta que a abertura da Copa é hoje, mas que os preparativos para a final já começaram. “Não é apenas ir lá, abrir os portões e jogar. Exige muitos requisitos que temos que cumprir para chegar à final e já estamos correndo atrás de tudo isso”, explica.

Nesta edição a equipe campeã levará como prêmio R$120.000,00, o vice ganha R$30.000,00. Os times que ficarem em terceiro e quarto lugar vão receber, respectivamente, R$15.000,00 e R$5.000,00. Além disso, os quatro semifinalistas vão receber um uniforme especial da Uniex. Patrocinam a competição a casa de apostas F12.Bet e a loja de uniformes esportivos Uniex.