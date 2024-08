Ariane Costa Gomes 4ª edição da PerifaCon cativa público ao mostrar a potência e diversidade das periferias

Foto: Pierre Augusto/Perifacon

Os dois dias de evento reuniram público composto por crianças e adultos apaixonados pelo mundo da cultura nerd

Exposições, histórias em quadrinhos, animes, cosplayers… no último final de semana a Fábrica de Cultura de Diadema foi palco da PerifaCon, maior convenção nerd das favelas. A quarta edição cumpriu seu objetivo de democratizar o acesso à cultura nerd por meio da pluralidade de temas e atividades que apostaram na potência e diversidade das periferias. O público compareceu em massa nos dois dias de evento para acompanhar uma programação que garantiu o entretenimento dos apaixonados pelo mundo da cultura pop.

A abertura foi realizada na manhã de sábado (27) com um um bate-papo mediado pelo rapper Rashid e a participação do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e o autor e ilustrador de histórias em quadrinhos, Marcelo D’Salete. “No ano que vem vamos lançar um edital para prestigiar pessoas que produzam temas relacionados aos direitos humanos no campo da cultura nerd”, adiantou o ministro.

O decorrer do dia foi marcado por painéis que discutiram temas como a importância da dublagem, mulheres na criação de conteúdo, moda na cultura pop e mais. O público também conferiu as novidades da Maurício de Sousa Produções e foi exibido um trecho exclusivo do filme nacional Passagrana, que chega aos cinemas no dia 19 de setembro.

Morador de Diadema, Ricardo Pereira, 25, marcou presença no primeiro dia e destacou a importância de eventos culturais gratuitos nas periferias a fim de que mais pessoas possam ter acesso. “É a primeira vez que participo da PerifaCon e o que mais gostei foi o contato com os artistas, autores e ilustradores e a batalha de desenhos que teve na parte externa”, diz.

Pensando nos visitantes que vieram caracterizados como seus personagens preferidos, a organização disponibilizou um camarim exclusivo para cosplayers. Vestido de Chapeleiro Maluco, do filme Alice no País das Maravilhas, Fábio Costa, 46, participou pela segunda vez do evento. “A PerifaCon é muito legal porque é uma outra visão e traz pessoas das periferias e também as que já estão acostumadas a participar de eventos da cultura nerd. Mostra que tem muita coisa boa sendo produzida por pessoas das periferias que contam sua própria realidade”, conta o analista de sistemas que começou a fazer cosplay em 2015.

“Um evento de cosplay que vem pra periferia traz diversão para quem trabalha e, às vezes, não tem acesso a eventos maiores que é pago a entrada. Um evento desse aqui, vem para suprir uma necessidade de todo mundo que curte esse universo de jogos, quadrinhos, filmes e arte”, avalia Osíris José de Lima Junior, 47, que compareceu a PerifaCon com o cosplay de Wolverine, personagem que faz parte do grupo de super-heróis X-Men.

Pela segunda vez na PerifaCon, Osíris José fez cosplay de Wolverine. Foto: Ariane Costa Gomes

Mais de 100 artistas de diferentes regiões do Brasil marcaram presença no Beco dos Artistas, espaço dedicado à exposição dos trabalhos de artistas independentes. A Fábrica de Cultura recebeu também 30 lojas e editoras vendendo produtos diversos.

O Perifa Acessível foi um espaço dedicado a garantir a acessibilidade das pessoas periféricas com deficiência. “Um evento como esse é um local mais que especial para que nós, pessoas com deficiência, possamos participar e ter nosso local de fala sobre acessibilidade, inclusão e capacitação das pessoas em relação a esse tema”, afirma a promotora de acessibilidade, Cris Oliveira, 40. A estrutura do local contou com rampas, elevadores, intérprete de libras e autodescrição.

A sala de Bate Papo recebeu mais de 20 convidados nos dois dias de evento para conversas sobre temas como moda na cultura pop, pixo, grafite e a cidade, o que aprendemos com animes e muito mais. Teve atividades relacionadas ao mundo gamer como as salas de desenvolvedores de jogos e de jogos de mesa & RPG. As atrações agradaram crianças e adultos que compareceram ao evento.

A programação seguiu com o lançamento do livro “Quando nasce a autoestima”, de Jefferson Costa e Regiane Braz, e da HQ “Superpunk!”, de Mirtes Santana e Guilherme Petreca; meet & greet com Black Pantera e Entre Migas, shows e mais. Os visitantes puderam conferir exposições diversas como As minas em Star Wars, Rap em Quadrinhos e Iron Studios.

A exposição Funk Arte & Resistência é o resultado de uma residência artística promovida pela PerifaCon. Nove jovens da periferia foram contemplados por uma formação e produziram obras artísticas que celebram o funk paulista. A exposição foi lançada no sábado e permanece disponível para visitação gratuita até 11 de agosto, de terça a sábado das 14h às 18h, na Fábrica de Cultura de Diadema, localizada na R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135.

Em painel mediado por Alê Garcia, os atores Babu Santana e Jonathan Azevedo compartilharam os bastidores da produção de “O jogo que mudou a história”, série do Globoplay. Os atores contaram como foi o processo de construção de seus personagens e curiosidades sobre a trama. “Se um jovem quiser se tornar cineasta, roteirista ele vai poder se deparar com a favela e nela vai ter atores, atrizes, cantores, cantoras e vamos poder contar a história de como começou essa galera. Hoje vejo o quanto foi importante aceitar fazer esses bandidos e me dedicar porque me tornei referência pras crianças da periferia. Isso é algo muito importante”, conta Babu.

No domingo (28), segundo e último dia de evento, os visitantes puderam conferir o panorama da animação nacional, Cartoon Network e Copa Studio apresentam: 10 anos do Irmão do Jorel; As minas do terror e mais. Teve autógrafo em cartaz com Jeyce Nunes e Wilton Santos e o já tradicional concurso de cosplay.