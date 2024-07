Leonardo Almeida Assassinatos de indígenas cresceram 15% em 2023

Pelo menos 202 territórios indígenas, localizados em 22 estados foram afetados pela violência

O relatório “Violência Contra os povos Indígenas” , pesquisa desenvolvida e divulgada pelo CIMI (Conselho Indigenista e Missionário) nesta segunda-feira (22), revela mais de 404 ocorrências de ataques violentos contras indigneas, como atentados, agressões, estrupos. Dentre esses, 208 indígenas foram mortos, número 15% maior que no levantamento feito no ano anterior (180). A pesquisa não leva em consideração 17 homicídios, casos que os autores foram julgados como culposos, ou seja, atos não intencionais.

De acordo com relatório, os estados mais violentos são: Roraima com 47 mortes, seguido do Mato Grosso do Sul, com 43 e Amazonas com 36, juntos representam 40% dos assassinatos de indígenas no Brasil. A maioria das vítimas (171) são homens com idade entre 20 e 59 anos. Os ataques violentos contra indígenas são diversos, como abuso de poder (15), ameaça de morte (17), ameaças varias (40), lesões corporais (18), racismo e discriminação etnico cultural (38), tentativa de assassinato (35) e violencia sexual (23).

Os dados também mostram mais de 1.200 violações patrimoniais cometidas no Brasil contra os povos indígenas , como conflitos sobre direitos territoriais, invasões, exploração ilegal de recusos naturais e danos diversos ao patrimonio. No ano passado, foram contabilizadas 1040 mortes de crianças indígenas de até 4 anos, casos considerados evitáveis e preveníveis, como gripe, diarreia e desnutrição.