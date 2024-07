Leonardo Almeida Evento de cultura e comunicação agita a zona sul de São Paulo

Realizado gratuitamente no Capão Redondo, o evento será o último antes do festival principal, marcado para outubro.

No dia 27 de julho (sábado), acontece mais um Esquenta CultCom , evento que antecede o Festival CultCom, iniciativa que promove a cultura e a comunicação periférica da zona sul da capital paulista, realizado sempre no primeiro fim de semana do mês de outubro.

Como o nome Esquenta CultCom 7, o evento seguirá o formato que já é característico, com uma programação que reúne múltiplas linguagens artísticas, como sarau, shows, discotecagem, além de exposições artísticas e de feira de empreendedores da economia criativa local.

Realizado no dia 27 do mês 7, o evento não poderia ter outra atração principal se não o Pagode da 27 , grupo formado pela união de sambistas que surgiu na Rua 27, como é conhecida a Rua Manoel Guilherme dos Reis, no bairro do Grajaú, extremo sul da cidade de São Paulo. O Pagode de 27, que é conhecido por atrair multidões em suas apresentações, possui três discos, que reúne músicas autorais com grandes sucessos de Adoniran Barbosa, Almir Guineto, Zeca Pagodinho entre outros clássicos do samba.

“Já fazia bastante tempo que eu queria trazer uma roda de samba para dentro da programação do CultCom e finalmente conseguimos. Na minha opinião, o Pagode da 27 representa muito bem a cultura popular periférica, e quando eu falo ‘cultura’, estou dizendo sobre identidade, sobre uma maneira de se divertir que é muito nossa, em roda, dançando e cantando aqueles refrões clássicos. Se tem jeito melhor de se divertir do que esse, eu não conheço”, diz Gisele Alexandre, idealizadora do evento e diretora-executiva da produtora Pauta Periférica.

Confira aqui a programação completa do evento .

Esta edição do Esquenta CultCom 7 também marca a conclusão do projeto Manda Cultura, contemplado pela 7ª edição do Fomento à Cultura da Periferia, programa da Secretária de Cultura da Cidade de São Paulo, que apoia financeiramente a produção cultural e artística na capital paulista, especialmente nas periferias da cidade.

O projeto Manda Cultura teve como objetivo dar visibilidade aos artistas, coletivos e movimentos culturais que atuam nos distritos do Capão Redondo, Campo Limpo, Jardim Ângela, Jardim São Luís e adjacentes, que não alcançam as mídias tradicionais em suas divulgações. Entre as principais ações desse projeto está a produção da 5º temporada do podcast Manda Notícias com 70 episódios e mais de 140 artistas entrevistados; a realização de duas turmas do Clube de Criadores EduCapão, que formou mais de 40 jovens em comunicação e cultura periférica; e a realização do CultCom, que originalmente teria apenas duas edições, mas que já chegou em seu 7º evento.

Foco no jornalismo local independente

A novidade desta edição, é que o evento irá iniciar com duas atividades para jornalistas de veículos locais e independentes, realizado graças a parceria entre o Manda Notícias , a ÉNois Laboratório de Jornalismo e a Escola de Dados .

Com a proximidade das eleições municipais, o tema escolhido para o encontro foi “A cobertura das eleições nas periferias”. Às 14h, começa a Redação Aberta, com a presença de Sanara Santos, diretora de formação da Énois, que vai mediar a roda para levantar os desafios dos jornalistas presentes e encaminhar soluções colaborativas entre as redações.

“Na Énois, nós sabemos como é desafiador para um veículo local e independente não só pensar em estratégias pra cobertura das eleições municipais, como também se organizar estruturalmente pra isso. Falta de recursos, de experiência, o desafio de fazer a informação verificada chegar pras pessoas, entre outros fatores, podem desanimar qualquer profissional”, conta Jéssica Mota, coordenadora de Redes da Énois.

A Redação Aberta é realizada de forma recorrente pela Énois, mas depois de muitos anos acontecendo de forma online, será relançado no formato presencial, dentro da programação do Esquenta CultCom.

A segunda atividade começa às 16h30, com o Laboratório de Dados, oficina oferecida pela iniciativa Base dos Dados e viabilizada pela Escola de Dados , da organização Open Knowledge Brasil, sobre como utilizar bases de dados para a cobertura jornalística de uma maneira mais ágil e simplificada. Essa oficina será ministrada por Matheus Ávila, economista pela Unicamp, diretor-executivo e criador da iniciativa de educação da Base dos Dados, e por Laura Amaral, líder de dados na Base dos Dados e engenheira biomédica pela UFABC.

A Base dos Dados é uma organização não-governamental sem fins lucrativos, que atua para universalizar o acesso a dados de qualidade. Essa oficina é patrocinada pela ASK-AR (Analysis of Social Knowledge | Associated Researchers), tem limite de 30 vagas e os participantes precisam levar notebook.

Caso você faça parte de um veículo de comunicação independente e queira participar desta programação, é necessário preencher este formulário on-line para se inscrever.

Arte periférica em destaque

Esse é o terceiro evento de 2024, e de acordo com a idealizadora da iniciativa, a proposta do Esquenta CultCom é oportunizar que mais artistas independentes do território tenham espaço para apresentar seu trabalho.

“No CultCom do ano passado, muitos artistas independentes com trabalhos expressivos no território tiveram que ficar de fora da programação, porque não tínhamos espaço. Por isso, em 2024 decidimos realizar eventos ao longo do ano, assim teremos mais oportunidade para fomentar a cultura local”, conta Gisele Alexandre, idealizadora do evento e diretora-executiva da produtora Pauta Periférica.

Na edição anterior do Esquenta Cultcom, realizada no mês de maio, o evento foi dedicado a dar visibilidade as artistas femininas da periferia, tendo sua programação formada por artistas plásticas, cantoras, DJ’s e tatuadoras. O evento também contou com sarau 100% feminino e a apresentação do documentário “De Mão Dadas”, um filme que celebra a luta de diversas mães da periferia de São Paulo em diferentes momentos históricos.

Em março, o evento marcou um momento especialíssimo: o aniversário de 4 anos do podcast Manda Notícias , iniciativa que inspirou a criação do evento. “Foi a partir das entrevistas que fizemos com os artistas em 2023, que percebemos a necessidade de criar um evento onde eles pudessem mostrar seus fazeres para os moradores do território, foi daí que nasce a ideia de formato para o Festival”, explica Gisele.

Sobre o Festival CultCom 2023

Cerca de 2 mil pessoas estiveram presentes na primeira edição do Festival CultCom, realizado em outubro de 2023. O evento reuniu mais de 60 artistas na programação, entre artistas plásticos, DJs, poetas, escritores, cantores e cantores. A programação teve mesas de bate-papos mediadas por jornalistas periféricos, gravação de podcast ao vivo, um encontro de poetas com participação de artistas de diferentes saraus, entre outras atividades. Foram realizados cinco shows de artistas locais, e entre eles estiveram alguns nomes consagrados como Mano Brown, Lino Krizz, Gaspar Z’África, Kelly Neriah e Luis Celestino.



Clique aqui para conferir como foi este evento.

Foto: Roberta Carvalho

O evento também movimentou a economia local, já que levou para dentro do Sesc Campo Limpo uma feira de empreendedores da economia criativa, onde estiveram presentes artesãos e escritores independentes. Além disso, o evento movimentou o comércio local e também gerou a contratação de renda para cerca de 20 trabalhadores da cultura e da comunicação periférica, envolvidos na organização do evento, e sem contar na movimentação do comércio no entorno.

Realização

A Pauta Periférica , idealizadora do CultCom , é uma produtora de conteúdo multimídia popular e periférica do Capão Redondo, que tem o propósito de democratizar as técnicas de comunicação e criar narrativas empáticas para quem vive às margens da cidade. Além do evento, a produtora também é responsável pelo Manda Notícias , veículo de mídia independente que é referência nacional no segmento do jornalismo local, e pelo EduCapão , programa de formação midiática, que permite que jovens periféricos possam aprender técnicas de jornalismo cultural, produção multimídia e tendências de distribuição de conteúdo, com intuito de ampliar o repertório, criar novas perspectivas e ainda fortalecer a comunicação popular, a partir do protagonismo da juventude que vive no território. Em 2023, os projetos realizados pela produtora foram contemplados pela 7º Edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo da Secretaria Municipal de Cultura.

Para mais informações, solicitação de imagens ou agendamento de entrevista, entre em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo número (11) 98111-9997.