Ariane Costa Gomes Prontuário unificado permite que profissionais do SUS tenham acesso ao histórico do paciente

Novidade foi anunciada durante coletiva do Ministério da Saúde

Uma nova funcionalidade do Meu SUS Digital , aplicativo do Ministério da Saúde, irá permitir que profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) tenham acesso ao prontuário eletrônico unificado que permite a visualização do histórico de saúde do paciente durante a consulta em qualquer ponto da rede de serviços em todo o território do país. A novidade foi anunciada na terça-feira (16) durante coletiva do Ministério da Saúde onde foram apresentadas as atualizações e novidades do Meu SUS Digital, aplicativo que substitui o antigo Conecte SUS e fornece aos usuários acesso às suas informações de saúde.

“Antes o prontuário eletrônico ficava somente na unidade em que o paciente foi atendido. Agora ele passa a estar disponível em toda a rede de saúde. Isso significa qualidade e continuidade no cuidado à população”, pontuou a secretária de Informação e Saúde Digital, Ana Estela Haddad, sobre o novo modelo.

Por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) será possível que os usuários do SUS tenham acesso ao Sumário Internacional do Paciente. Caso precise de atendimento médico em viagens internacionais, a pessoa terá disponível no Meu SUS Digital dados básicos de saúde como por exemplo medicamentos dos quais faz uso, alergias, entre outros, para consulta durante o atendimento.

O compartilhamento de dados é possível por meio da RNDS que conta com mais de 1,8 bilhão de registros disponíveis, sendo 1,2 bilhão de registros de imunobiológicos administrados, 163 milhões de registros de atendimentos clínicos e 304 milhões de registros de regulação assistencial, entre outros.

Segundo o ministério, o aplicativo conta com mais de 50 milhões de download e 4,5 milhões de usuários ativos, sendo o mais baixado na categoria saúde de aplicativos gratuitos. O Meu SUS Digital está disponível para download para usuários do sistema Android e IOS .