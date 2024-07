Ariane Costa Gomes Conheça Jeygglypuff, criadora do cartaz da Perifacon 2024

Moradora do Campo Limpo, artista já trabalhou com a Disney

Apaixonada por desenho desde a infância, Jeyce Nunes, 30, é formada em Publicidade e Propaganda e há dez anos trabalha como designer em uma agência de publicidade. Foi durante a pandemia de Covid-19, no início de 2020, que ela decidiu investir em seu sonho de ser ilustradora e começou a postar seu trabalho no Instagram. Com o nome artístico Jeygglypuff, ela soma atualmente mais de 10 mil seguidores em seu perfil no Instagram. O nome é uma referência a um dos personagens do anime Pokémon. “Tem a Jiggllypuff, um bichinho rosa que também desenha. Como na minha vida pessoal algumas pessoas me chamam de Jey, quis fazer esse trocadilho”, explica.

Pouco mais de quatro anos depois do início das postagens, em junho deste ano Jeygglypuff foi anunciada como a artista por trás do cartaz oficial da Perifacon, evento de cultura nerd das favelas. Em sua quarta edição, a Perifacon será realizada nos dias 27 e 28 deste mês na Fábrica de Cultura de Diadema, localizada na rua Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135, centro. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site ou presencialmente nos dias do evento.

Em formato de quadrinhos, o cartaz reúne momentos e atividades que marcaram edições passadas do evento. “O convite veio da Andreza Delgado [criadora da Perifacon], que me passou algumas ideias que tinha para a arte. Coloquei um menino vestido de Homem Aranha de Miles Morales, cosplayers, entrevista no palco. Pensei em fazer algo que as pessoas se sentissem representadas e ao olhar pudessem dizer ‘poderia ser eu no cartaz, andando pelo evento, comprando algo, assistindo um show’”, compartilha.

A artista já havia marcado presença em edições anteriores. Em 2022, ela foi junto com o marido Evandro fazer a cobertura do evento para o Instagram de resenhas que ele mantinha. No ano seguinte, ela retornou dessa vez como uma das artistas do “Beco dos Artistas”, espaço onde profissionais independentes podem expor seus trabalhos. “Este ano estou indo como convidada, ilustradora e fiz o cartaz do evento. É a realização de um sonho e o reconhecimento do meu trabalho. Um salto muito grande na minha carreira”, reflete.

Acostumada a postar seu trabalho na internet, ela conta que expor sua arte em eventos como a Perifacon proporciona uma outra experiência. “Pela internet a interação é pelos comentários na postagem ou por mensagem no privado. Tento ser o mais simpática possível porque as pessoas querem ser acolhidas de alguma forma. O evento é melhor porque você está ali cara a cara com a pessoa. Está olhando no rosto da pessoa, consegue trocar uma ideia, dar um abraço. É um momento muito mais caloroso”, opina.

Ligada ao universo da cultura pop desde a infância, a artista destaca a importância da Perifacon ao proporcionar um evento gratuito e com atividades diversas onde as pessoas podem conhecer mais sobre o tema. “Quando participei expondo meu trabalho muitas crianças chegavam até mim para conversar e diziam que queriam desenhar e ser artistas como eu. O que era preciso fazer. Vejo que a participação de crianças e jovens nesses eventos podem ajudá-los a descobrir o que querem para vida”, diz.

Projetos próprios e trabalho com a Disney

No final do ano passado, ela foi uma das vencedoras do Prêmio Pretas Potências, que tem como objetivo reconhecer histórias, artistas e profissionais do campo da economia criativa. A história em quadrinhos “Decisões”, contemplada na categoria Cultura Geek, narra a história de uma mulher negra que está passando por uma série de mudanças internas e externas em questões ligadas à sua identidade, amadurecimento e sexualidade. Jeygglypuff conta que a ideia do projeto surgiu em 2022, mas que ganhou forma no ano seguinte. Atualmente, a história está sendo reformulada a fim de que acompanhe as transformações da artista. “Estou reformulando a capa, os desenhos, os textos. No meu Instagram tem alguns fragmentos dele. Quando finalizado, terá dois volumes”, conta. Em “Liberdade”, uma zine, pequena publicação produzida pelo próprio artista, ela fala sobre transição capilar.

Em novembro de 2023 chegou aos cinemas brasileiros o filme “As Marvels”, lançado pela Marvel Studios. Jeyce foi a artista escolhida pela Disney para produzir o cartaz brasileiro da produção. “A Andreza da Perifacon me avisou sobre a oportunidade e meu portfólio foi avaliado pela Disney. Foi um processo em que me senti muito nervosa, mas muito animada. Acho que a maioria dos ilustradores tem o sonho de trabalhar com a Disney”, reflete.

Cartaz produzido por Jeyce Nunes. Créditos: Arquivo pessoal da artista

O processo de seleção e produção da arte durou cerca de dois meses. O cartaz traz as três protagonistas do filme, Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau, com elementos da cultura de cordel. “Pra minha sorte não teve tantas alterações e o desafio foi deixar a arte com elementos brasileiros. Foi muito gostoso o processo de desenho”, diz a artista que lembra que o cartaz foi postado nos perfis oficiais da empresa ao redor do mundo. “Quando teve a primeira repostagem [no Instagram] que foi da Marvel e da Disney eu só sabia chorar porque foi uma conquista. Não esperava que isso iria acontecer, me sinto uma novata [na área]. Foi um pulo na minha carreira. Só sabia gritar e chorar pela casa porque eu estava no perfil da Disney”, comemora.

Ao avaliar sua trajetória profissional, Jeyce conta que passou por momentos difíceis em que chegou a duvidar se sabia desenhar e qual caminho desejava seguir na área de ilustração. Ela contou com o apoio dos familiares e de seu esposo para continuar investindo em seu trabalho. Para o futuro, a artista deseja levar alegria às pessoas através de sua arte e torná-la cada vez mais representativa com a presença de personagens diversos. “Quero desenhar pessoas negras, pessoas gordas, de todos os gêneros”, diz.