Ariane Costa Gomes Kondzilla e Governo de SP lançam projeto voltado a artistas das periferias

Todo mês será lançado um videoclipe de artista da periferia

O projeto “Clipe da Quebrada”, uma parceria entre o produtor musical KondZilla e a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, irá lançar uma vez por mês um videoclipe de artistas da periferia de São Paulo. O objetivo é democratizar o acesso à cultura e auxiliar artistas independentes na divulgação de seu trabalho autoral.

O primeiro clipe foi lançado na última terça-feira (25) na Fábrica de Cultura do Parque Belém. Em “Janela de Busão”, MC RT7, nome artístico de Robert Magalhães, de 25 anos, morador da Cidade Tiradentes, conta sua história de como divide a carreira de MC com o trabalho de construção civil. Com produção de Selokoobeats, junto com MC RT7 também foi selecionada para a execução do videoclipe a produtora Monomito Filmes, do diretor Lincoln Pires, localizada no bairro do Itaim Paulista. O clipe está disponível no canal do Youtube do programa Fábricas de Cultura e pode ser assistido aqui.

O produtor musical e empresário ​​Konrad Cunha Dantas, mais conhecido como Kondzilla, é o padrinho do projeto que irá destinar R$ 5 mil por mês para uma produção de clipe. A escolha do artista contemplado será feita pelas Fábricas de Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas com verba vinda da Associação Paulista dos Amigos da Arte (Apaa), organização social ligada à Secretaria da Cultura.

As produtoras interessadas em participar podem se inscrever pelo e-mail [email protected]. Qualquer artista pode participar, desde que grave a música nos estúdios das Fábricas de Cultura. O “Clipe da Quebrada” é um programa da Secretaria da Cultura e não tem prazo para ser finalizado.