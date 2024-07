Ariane Costa Gomes Inscrições abertas para curso de empreendedorismo em Paraisópolis

Curso é promovido pelo Emprega Comunidades

Já pensou em aprender como iniciar seu próprio negócio ou a melhorar suas estratégias de gestão empresarial? O curso de empreendedorismo do Emprega Comunidades, o “Linkedin das Favelas”, está com inscrições abertas. As aulas serão realizadas de 22 a 30 de julho, às 9h30, na Rua Melchior Giola, 50, em Paraisópolis, próximo a UBS 1 Campo do Palmeirinha. O curso é gratuito e vai ensinar estratégias práticas para pessoas interessadas em iniciar seu próprio negócio e a desenvolver habilidades essenciais para o mundo empresarial. Para se inscrever, clique aqui . As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de julho.

O Emprega Comunidades é uma iniciativa de impacto social que conecta empresas parceiras a candidatos que estão desempregados e moram nas periferias brasileiras. Faz parte do G10 Favelas, bloco de líderes e empreendedores de impacto das favelas brasileiras.