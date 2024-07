Ariane Costa Gomes Galeria #PerifaaPé: desafio quer construir banco de imagens mostrando como é caminhar nas periferias

Desafio faz parte da 8ª edição da Semana do Caminhar

Com o tema “Perifa a Pé”, a oitava edição da Semana do Caminhar ​​tem como objetivo discutir a descentralização de ações para o caminhar das pessoas nas cidades, propondo soluções nas periferias e abordando os desafios no desenho das diversas ruas (vielas, escadões, pontes e etc). Promovido pelo Instituto Caminhabilidade, o evento será realizado de 4 a 10 de agosto em diferentes cidades brasileiras.

Segundo a fundadora e diretora do Instituto, Leticia Sabino, a Semana do Caminhar pretende dar visibilidade às condições enfrentadas por pedestres nas ruas das periferias para chamar a atenção das autoridades e da opinião pública a fim de ajudar na construção de soluções que melhorem a caminhabilidade nos lugares.

Uma das ações lançadas pela iniciativa é o Desafio Galeria #PerifaaPé!, que vai montar uma coleção colaborativa de imagens que mostrem as pessoas caminhando na periferia das cidades. A intenção é que as imagens retratem como é o cotidiano das pessoas enquanto se locomovem e as principais dificuldades que enfrentam durante o caminhar.

Para participar, é só postar uma foto ou vídeo nos stories do Instagram que demonstre sua observação. Importante ressaltar que o ideal é não mostrar os rostos de pessoas sem a devida autorização. Veja o passo a passo de como fazer:

Faça vídeos e fotos das pessoas caminhando na periferia (cuidado para não mostrar os rostos);

Publique nos seus stories com o filtro da Semana do Caminhar. É só pesquisar na lupa buscando por perifa a pé;

Adicione a localização;

Marque o @institutocaminhabilidade e a #PerifaaPé e #sdc2024;

Também é possível colocar stickers da Semana do Caminhar! Estão disponíveis na lupa buscando por Semana do Caminhar, Perifa a pé ou Instituto Caminhabilidade.

Mais informações em: https://www.semanadocaminhar.org/