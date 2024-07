Ariane Costa Gomes Fábrica de Cultura do Jd. São Luís recebe Fashion Weekend Plus Size neste final de semana

Evento é gratuito e reúne feira de moda plus size, palestras, oficinas artísticas e culturais, shows e desfiles

A Fábrica de Cultura do Jd. São Luís recebe neste final de semana a 20ª Fashion Weekend Plus Size (FWPS), edição de “Novos Talentos”. O evento conta com uma programação que reúne feira de moda, desfiles, oficinas, palestras e shows. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis no Sympla . A Fábrica de Cultura está localizada na Rua Antônio Ramos Rosa, 651.

Segundo a organização, 16 estilistas selecionados para o evento receberam auxílio financeiro para a produção da coleção, bem como as 30 marcas participantes da feira plus size do FWPS, com venda direta aos consumidores.

O evento é uma realização da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do governo do estado de São Paulo, com apoio do Proac, Instituto Poiésis e Fábricas de Cultura. A Direção é de Renata Poskus e Vilma Queiroz. Entre as atividades previstas nos dois dias de evento estão desfile de marcas plus size, oficina de maquiagem, oficina de modelo, oficina de grafite e mais. Veja abaixo a programação completa:

Sábado, 13 de julho

Feira de Moda Plus Size

Horário: das 11h às 20h

A feira conta com 30 expositores de moda autoral plus size apresentando seus trabalhos e venda direta ao consumidor final.

Exposições de Arte

Horário: das 11h às 20h

“As Gordas de Lucena”: Exposição de artes plásticas do designer Rafale Lucena, incluindo pinturas e peças em 3D tendo como inspiração mulheres gordas.

“Do Lixo ao Luxo”: Exposição sustentável de looks plus size feitos com materiais reaproveitados, pelo estilista Bruno Bacck

Oficina de Modelo Plus Size

Horário: das 10h às 12h

Oficina com a modelo Rúbia Ponick, que ganhou o título de Miss Brasil Plus Size. Na atividade, Rúbia irá compartilhar detalhes da sua carreira e ensinar de forma prática técnicas de passarela e poses para fotografias.

Oficina de Grafite

Horário: das 12h às 14h

A partir do tema “Meu corpo é uma revolução”, os participantes vão criar um mural coletivo utilizando tintas e sprays utilizando a técnica de stencil. A atividade tem o apoio da arte-educadora Erika de Sousa.

Desfile Plus Size

Horário: das 15h às 16h

Apresentação das marcas Faceiiras, Ndendé, Apego Fashion e Madame M.

Palestra: “A Representação da Mulher Gorda na História da Arte”

Horário: das 16h às 17h

Usando exemplos de manifestações artísticas apresentadas no telão, a Profa. Dra. Maria Alice Carnevalli demonstrará como a mulher foi vista e retratada artisticamente ao longo da história, levando à reflexão sobre a objetificação e padronização de corpos na atualidade.

Palestra: “Como planejar uma coleção de moda autoral plus size”

Horário: das 17h às 18h

Dani Gabriel vai ensinar os segredos de criação de uma marca autoral plus size.

Desfile Plus Size

Horário: das 18h às 19h

Apresentação das marcas Anarquia de Vestir, Anancy, Maddie e Grandona Club by Real Grandona

Show cantora Ana Cigarra

Horário: 19h às 20h

Domingo, 14 de julho

Feira de Moda Plus Size

Horário: das 11h às 20h

A feira conta com 30 expositores de moda autoral plus size apresentando seus trabalhos e venda direta ao consumidor final.

Exposições de Arte

Horário: das 11h às 20h

“As Gordas de Lucena”: Exposição de artes plásticas do designer Rafale Lucena, incluindo pinturas e peças em 3D tendo como inspiração mulheres gordas.

“Do Lixo ao Luxo”: Exposição sustentável de looks plus size feitos com materiais reaproveitados, pelo estilista Bruno Bacck

Oficina de Moda: Moulage e Customização

Horário: das 10h às 12h

O estilista Bruno Bacck ensinará técnicas de moulage e customização de peças de roupas antigas.

Oficina de Moda: Editorial de Moda

Horário: das 12h às 14h

O stylist e produtor de moda Thiago Gandra ensinará técnicas acessíveis para produzir um editorial de moda com poucos recursos.

Desfile Plus Size

Horário: das 15h às 16h

Apresentação das marcas Mama Nossa Cultura, Blossoms, Alessandra Reis e Plus da Villa.

Oficina de dança

Horário: das 16h às 17h

A bailarina e coreógrafa Júlia Del Bianco incentiva os participantes a soltar o corpo em uma oficina de dança leve e divertida.

Oficina de maquiagem

Horário: das 17h às 18h

Os participantes aprenderão técnicas simples e descomplicadas de maquiagem para valorizar seu rosto.

Desfile Plus Size

Horário: das 17h às 18h

Apresentação das marcas: Nadia Sampaio, Faby Hernandes, Lincoln Lee e Eclipsa + Sebosa

Serviço

FWPS Novos Talentos

Data: 13 e 14 de julho 2024

Horário: das 11 às 21 horas

Local: Fábrica de Cultura do Jardim São Luís, localizado na Rua Antônio Ramos Rosa, 651

Acessibilidade: espaço acessível para cadeirantes e pessoas idosas, com intérprete de libras. Censura livre.

Ingressos gratuitos disponíveis no Sympla: https://www.sympla.com.br/produtor/fwps