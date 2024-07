Ariane Costa Gomes Copa América 2024: Final é marcada por vitória da Argentina e confusão antes do jogo

Torcedores sem ingresso invadiram o estádio

Na noite de ontem (14), Argentina e Colômbia entraram em campo no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, para a decisão da Copa América. A partida começou com atraso de 1h22 devido a uma confusão na entrada do estádio. Segundo nota oficial do Hard Rock Stadium, “milhares de pessoas invadiram o estádio e colocaram em risco pessoas que pagaram o ingresso para a final”. Alguns foram detidos pela polícia e outros ficaram feridos.

Dentro de campo a partida foi bem disputada com oportunidades criadas pelas duas equipes. O camisa 10 da Argentina, Lionel Messi, foi substituído no início do segundo tempo após uma lesão muscular. No primeiro tempo o jogador já havia demonstrado que estava sentindo fortes dores. No banco de reservas, Messi chorou muito. A decisão do título veio no segundo tempo da prorrogação com o gol de Lautaro Martínez, artilheiro da competição com cinco gols, que garantiu o bicampeonato da Argentina. Em 2021, a equipe conquistou o título após vencer a seleção brasileira por 1 a 0 em jogo disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida contra a Colômbia marcou a despedida de Di María da seleção argentina.

Com a conquista, os argentinos conquistaram a 16ª taça da Copa América e tornaram-se a equipe com mais títulos, seguida por ​​Uruguai (15), Brasil (9), Chile, Paraguai e Peru (2) e Colômbia e Bolívia (1). A equipe irá enfrentar a Espanha, vencedora da Eurocopa 2024, na disputa pela Finalíssima. O confronto entre os campeões continentais acontecerá em 2025, mas ainda não tem data oficial e nem local definido.