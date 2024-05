Escolha a área do Direito que mais se alinha com seus interesses (Imagem: AYO Production | Shutterstock) 4 dicas para escolher a área de atuação no Direito

Ser vestibulando é um período crucial na vida de milhares de estudantes em todo o país. É uma fase de reflexão, expectativas e desafios, em que os jovens se preparam para ingressar no ensino superior e dar início a uma nova etapa acadêmica.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a área de atuação jurídica fica atrás apenas de Medicina na lista das mais procuradas pelos estudantes. Além disso, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o país possui o maior número de advogados por habitantes do mundo, sendo um para cada 164 brasileiros – cerca de 1,3 milhão de pessoas exercem a profissão de maneira regular no Brasil. Isso se deve a uma série de fatores, como a alta demanda da área, as possibilidades de atuação e o prestígio social associado aos profissionais.

Caio Moreno Rodrigues Sampaio, coordenador do curso de Direito e do Núcleo de Práticas Jurídicas da Uniderp, destaca o leque de opções de atuação para quem quer seguir na área jurídica. “A graduação no curso de Direito possibilita exercer a advocacia, seguir na carreira de concursos públicos e trabalhar em setores jurídicos de empresas, dentre outros”, explica.

A seguir, confira 4 dicas para escolher a área de atuação no Direito!

1. Coloque o aprendizado em prática

Segundo o profissional, é possível colocar o aprendizado da faculdade em prática desde o início. “É possível, já nos primeiros semestres de estudo, a realização de um estágio, seja em órgãos públicos, empresas ou escritórios de advocacia, para começar a desenvolver sua carreira e ir em busca da área de especialização, para que, após o término do curso, já possua bagagem e experiência suficientes para operar as Ciências Jurídicas de maneira satisfatória”, explica o coordenador.

2. Procure por uma área de interesse

O advogado salienta que o ideal é, durante o curso, buscar uma área que se familiarize mais, seja cível, criminal, tributária, trabalhista, dentre outras. “Isso facilitará o acadêmico a encontrar, dentro das carreiras possíveis, aquela que será mais adequada aos seus interesses”, aponta Caio Moreno.

3. Mantenha-se atualizado

Manter-se atualizado também é de grande importância. “Outra dica é sempre estar se atualizando com cursos voltados para a área, participando de palestras sobre temas relevantes do mundo jurídico, e buscando se aperfeiçoar. Com a gama de opções existentes no mercado de trabalho , é possível se estabelecer e se firmar como um grande profissional”, diz o especialista.

4. Busque por instituições com cursos qualificados

Para finalizar, o especialista ressalta que buscar instituições que ofertam cursos potencialmente qualificados é um importante caminho para o êxito na decisão de escolha do curso e, por consequência, na formação profissional.

“Busque cursos de Direito que mesclem os estudos teóricos das principais disciplinas que são cobradas em concursos públicos e na carreira privada, com os estudos práticos. Conheça a grade curricular e analise se ela possibilita que os alunos tenham uma atuação prática e presente, em casos concretos de clientes reais atendidos em comunidades, por exemplo, além de proporcionar visitas para que vivencie uma relação de conhecimento próximo com o Poder Judiciário, como o Tribunal de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal do Júri”, conclui.

Por Camila Souza Crepaldi