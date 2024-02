Escolher a residência estudantil correta facilita a rotina de estudos (Imagem: Freepik | Freepik) 5 dicas para encontrar a moradia universitária perfeita

À medida que os resultados dos vestibulares são divulgados nas principais capitais brasileiras, uma nova jornada começa para milhares de universitários. Com as matrículas e o início das aulas se aproximando, diversos desafios começam a surgir para os estudantes, como encontrar uma moradia que enriqueça a trajetória acadêmica.

Segundo Ewerton Camarano, CEO da Uliving, rede de moradia universitária, o jovem precisa priorizar um ambiente que favoreça não apenas os seus estudos, mas também o desenvolvimento pessoal. “É uma decisão que vai além do espaço físico. Os cursos duram anos e compõem uma fase que molda o caráter das pessoas. Por isso, a escolha da residência não se trata de um ‘teto’, e sim de um ecossistema completo”, afirma.

Pensando nisso, o especialista lista 5 dicas para os estudantes selecionarem a moradia universitária perfeita para a sua jornada acadêmica. Confira!

1. Busque recomendações

Um bom ponto de partida para não errar a opção de moradia é se inserir nas comunidades estudantis, dialogando com veteranos e outros alunos. “Muitas outras pessoas já estiveram na pele do calouro e podem oferecer recomendações valiosas, que atendam às necessidades específicas do estudante em questão”, pontua Ewerton Camarano.

2. Avalie a localização

Mais do que uma estrutura confortável e que supra as demandas do universitário, o local em que a moradia se localiza é outro ponto crucial. É extremamente relevante considerar as opções de acesso e deslocamento da universidade, acessibilidade ao transporte público e disponibilização de serviços que facilitem o dia a dia, como conveniências, mercados, alimentação e opções de lazer. “Uma localização estratégica pode fazer toda a diferença na vida acadêmica, possibilitando uma gestão de tempo eficiente”, complementa o CEO da Uliving.

3. Valorize as áreas de lazer

Priorizar espaços que promovam a vida em comunidade também é um ponto-chave no momento de escolher uma moradia universitária. De acordo com Ewerton Camarano, espaços compartilhados e de lazer são tão essenciais quanto os ambientes internos dos empreendimentos.

“Uma experiência acadêmica não se trata só dos estudos individuais. É um processo que envolve crescer em conjunto e formar uma rede de apoio vital para os desafios que virão. Não à toa, alguns amigos são levados para toda a vida”, destaca o profissional.

4. Verifique a praticidade e estrutura

Muitos universitários não chegam empregados para os seus cursos, o que torna o custo-benefício um fator ainda mais essencial na moradia. As despesas precisam ser consideradas à risca, evitando surpresas desagradáveis e ajudando a planejar melhor o orçamento da jornada acadêmica. “É imprescindível optar por uma residência que caiba no seu bolso, mas a organização também é uma aliada do preço […]”, diz o CEO.

5. Preste atenção nas questões burocráticas

Por fim, vale frisar que o estudante pode escolher soluções que desafoguem a burocracia, mas há alguns pontos que definitivamente devem ser analisados com calma, como, principalmente, os contratos de aluguel. “Os documentos requisitados para uma negociação como essa garantem que o jovem tenha uma transição tranquila e segura para a nova moradia. Do comprovante de matrícula à necessidade de um fiador, cada passo que formaliza a estadia do morador precisa ser observado com atenção”, conclui Ewerton Camarano.

Por Mariana Lanfranchi