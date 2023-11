A potenciação é formada por uma base e um expoente (Imagem: New Africa | Shutterstock) Aprenda a calcular potência de forma fácil e simples

A potenciação, também conhecida como exponenciação, é uma das operações matemáticas mais cobradas no Enem. Ela costuma aparecer tanto nas questões de Matemática quanto nas de Física e Química. Por isso, revisar os diferentes cálculos que envolvem potência é fundamental para garantir uns pontos a mais na prova.

O que é a potenciação?

A potenciação é formada por uma base e um expoente. Nada mais é do que um algarismo (base) multiplicado pelo número de vezes iguais de seu próprio algarismo (expoente), veja:

Algumas regras

Expoente par , o resultado será sempre positivo ;

Expoente ímpar , o sinal do resultado será igual ao da base ;

Potências de mesma base

Para multiplicação de potências de mesma base: o produto é obtido da soma dos expoentes, conservando-se a base.

Exemplo:

Para divisão de potências de mesma base: o quociente é obtido da subtração dos expoentes, conservando-se a base.

Exemplo:

Potência de potência de mesma base

Para potências de potências de mesma base: o produto é obtido da multiplicação dos expoentes, conservando-se a base.

Exemplo:

Transformação de potências de expoente negativo

Como existem muitas maneiras (de igualdade) para se escrever um número , veja como ficam as potências de expoentes negativos escritos sob outra forma. Se o expoente de uma potência for negativo, então, é preciso inverter a base (não nula) e trocar o sinal do expoente.

Exemplo 1

Exemplo 2

Exemplo 3

Exemplo 4

Importante

Lembre-se sempre das regras de sinais para os expoentes : Quando o expoente for par , o resultado será sempre positivo . Quando o expoente for ímpar , o sinal do resultado será igual ao da base .

Por Tao Consult