Incentivar o cuidado com a saúde mental mantém a tranquilidade e aumenta o desempenho durante a prova (Imagem: pics five | Shutterstock) 5 dicas para preparar os jovens emocionalmente para o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das provas mais aguardadas entre os jovens que desejam ingressar em uma universidade. Não é à toa que, somente em 2023, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 3,9 milhões de candidatos se inscreveram para o exame.

No entanto, a avaliação não depende somente da parte acadêmica, o que muitos estudantes tendem a priorizar, consiste também em saber gerenciar as próprias emoções diante dos desafios que o teste pode despertar. Afinal, o resultado da prova tem grande importância no futuro profissional dos jovens.

“Além da grade curricular convencional, é importante formar pessoas capazes de gerir sua própria vida, carreira, investimentos e emoções”, afirma José Teiga, CEO da Rede Ápice, companhia de escolas em São Paulo, que completa: “para isso, é importante ensinar os alunos a conhecerem as próprias emoções. O aluno se conhecendo, ficará mais fácil conhecer os outros.”

Considerando isso, o especialista ensina 5 dicas para os pais e tutores ajudarem os jovens a se prepararem emocionalmente para o exame. Confira!

1. Encoraje-os a metas realistas

É importante lembrar que o Enem é uma avaliação, não o único caminho para o sucesso. Encoraje os jovens a definirem metas realistas e a reconhecerem que o desempenho em um único teste não define seu valor ou potencial.

2. Estabeleça uma organização

A falta de organização pode levar a sentimentos de sobrecarga e ansiedade. “Ajude os jovens a criarem um cronograma de estudos equilibrado e a se prepararem com antecedência para evitar o pânico de última hora”, recomenda José Teiga.

3. Incentive-os ao autocuidado

Incentive hábitos de saúde física e mental, como alimentação equilibrada, exercícios regulares e tempo para relaxar. O autocuidado é fundamental para manter o equilíbrio emocional durante a preparação. “A ansiedade é uma emoção natural quando nos preparamos para um desafio como o ENEM. O importante é canalizar essa energia de forma positiva, mantendo o equilíbrio emocional”, afirma José Teiga.

4. Ensine-os a enfrentarem o medo

O medo do fracasso pode ser paralisante. Ensine os jovens a verem o Enem como uma oportunidade de aprendizado, e não apenas um teste. Fracassos são parte do processo de crescimento.

5 . Ofereça apoio

Esteja presente para oferecer apoio emocional. Incentive os jovens a compartilharem suas preocupações e buscarem a orientação de professores, conselheiros ou psicólogos , se necessário. Lembre-os de que não estão sozinhos nessa jornada.

“O Enem é uma etapa importante na vida dos jovens, mas também uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Prepará-los emocionalmente para esse desafio pode fazer toda a diferença em seu desempenho e bem-estar. Com um equilíbrio adequado entre preparação acadêmica, como simulados e apoio emocional, os jovens estarão mais bem preparados para enfrentar o Enem com confiança e determinação”, finaliza José Teiga.

Por Rita Lopes