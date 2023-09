Portal EdiCase Juros simples: entenda o conceito e veja exemplos práticos

Entre as diversas disciplinas cobradas na prova do Enem, a matemática financeira é uma delas. Por isso, estudar sobre alguns conceitos de finanças, que também fazem parte do nosso cotidiano, é importante para garantir pontos na prova.

Juros simples, por exemplo, são o valor pago sobre o capital inicial. São diretamente proporcionais a esse capital e ao tempo em que estão aplicados. Ou seja, são acréscimos somados ao capital inicial no fim da aplicação.

São representados pela fórmula genérica:

J = C.i.t

J = Juro

C = Capital inicial

I = Taxa de juro

T = Tempo

Assim, a simbologia fica estabelecida em porcentagem (sobre 100) e devemos sempre mencionar a unidade de tempo (12% ao ano ou 2% ao mês etc.). É preciso lembrar, ainda, que é chamado montante a soma de capital inicial + juro do período.

Exemplo 1

Uma pessoa lhe empresta R$ 2.000 a juros simples, pelo prazo de 3 meses, à taxa de 3% ao mês. Quais são os juros produzidos?

Veja que, se fizermos a conta mês a mês, o valor dos juros será de R$ 60,00 por mês. Esse valor será somado mês a mês, não muda.

O Montante a ser devolvido após 3 meses será R$ 2.180,00.

Exemplo 2

Quais são os juros de R$ 90.000 em 1 ano, 5 meses e 20 dias, a 8% ao mês?

Exemplo 3

O capital que rendeu R$ 13.050 em 3 meses à taxa de 0,58% ao mês é?

Exemplo 4

Um capital foi aplicado a juros simples e, ao completar um período de 1 ano e 4 meses, produziu um montante equivalente a 7/5 de seu valor. A taxa mensal dessa aplicação foi de:

Separando as informações (e convertendo, se necessário):

Observe que as questões com juros envolvem conversões de tempo (ano, mês, dia) em que será dada a resposta. No caso da porcentagem, esta precisa ser transformada em número decimal . Fique atento às respostas quando forem de múltipla escolha, pois podem lhe informar, por exemplo, a unidade de tempo, economizando conversões desnecessárias.

Por Tao Consult