Redação EdiCase Veja como utilizar os principais sinais de pontuação

O sistema de pontuação surgiu com o desenvolvimento da escrita. No início, os textos eram escritos com letras maiúsculas e de maneira contínua, sem espaços. Posteriormente, as palavras foram separadas por pontos no meio da altura da letra e na base da letra ao final da frase.

Entre os séculos 15 e 19 d.C., os livros passaram a ser feitos com letras minúsculas. Mais tarde, o uso do ponto para a separação de palavras foi abandonado, usando-se apenas o espaço em branco. Os sinais que conhecemos hoje surgiram entre os séculos 14 e 17. Com o aparecimento da imprensa, a pontuação evoluiu e se popularizou. Houve também a necessidade da simplificação e padronização dos sinais.

Tipos de sinais

Os sinais de pontuação são recursos utilizados para representar ações específicas da língua falada, como pausas, entonações e emoções. A pontuação permite maior clareza e simplicidade à escrita, tornando a leitura mais agradável.

Os sinais usados são os seguintes:

Ponto final ( . )

Ponto de exclamação ( ! )

Ponto de interrogação ( ? )

Dois-pontos ( : )

Reticências ( … )

Ponto e vírgula ( ; )

Vírgula ( , )

Parênteses ( ( ) )

Travessão ( – )

( – ) Aspas ( “ ” )

Hífen ( – )

Outros recursos para pontuação:

Barra ( / )

Colchetes ( [ ] )

Chaves ( { } )

Parágrafo ( § )

Indicadores de final de período

Na língua oral, não se indica apenas que a frase terminou. O modo de pronunciar indica se o período é declarativo, interrogativo ou exclamativo. Para indicar essas possibilidades, a língua escrita utiliza três sinais distintos:

1. Ponto final ( . )

É usado no final das frases declarativas para indicar que já estão concluídas. Demonstra que, numa determinada oração, tudo foi dito. Também é usado nas abreviaturas.

Exemplos de frases:

Ele foi ao cinema.

Não quero fazer nada

Exemplos de abreviação:

Sr. (senhor)

Sra. (senhora)

2. Ponto de exclamação ( ! )

Usa-se no final de qualquer frase que exprime espanto, emoções, dor, ironia e surpresa. Manifesta o envolvimento de sentimentos. Acompanhado do ponto de interrogação, reforça simultaneamente dúvida, surpresa e até descontentamento.

Exemplos:

Ah! Deixa isso aqui.

Nossa! Isso é demais!

3. Ponto de interrogação ( ? )

Usa-se no final de uma palavra, oração ou frase, indicando uma pergunta direta.

Exemplos:

Quem é você?

Por que ninguém ligou?

Atenção: nunca deve ser usado nas perguntas indiretas.

Exemplos:

Perguntei a você quem estava no quarto.

Fale para nós qual o tema da sua pesquisa.

Por Tao Consult