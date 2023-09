O aprendizado tecnológico desde cedo enriquece as habilidades das crianças (Imagem: Dmytro Zinkevych | ShutterStock) 4 benefícios da robótica para o desenvolvimento das crianças

A robótica como instrumento educativo oferece uma ampla gama de vantagens no desenvolvimento das crianças, pois engloba aspectos cognitivos, emocionais e sociais. Isso proporciona aos pequenos uma oportunidade de aprendizado que não apenas aprimora suas competências tecnológicas, mas também estimula o desenvolvimento do raciocínio lógico, da inteligência emocional e da interação interpessoal. Além disso, é algo que busca unir tecnologia, aprendizado prático, sociabilidade e, é claro, diversão.

“Esse recurso proporciona um ambiente de aprendizado altamente envolvente, onde as crianças podem interagir com máquinas e programar seus movimentos. A interação prática estimula a concentração e a cooperatividade, uma vez que as crianças precisam entender as instruções em conjunto e segui-las com precisão para fazer o robô realizar tarefas específicas”, destaca Henrique Nóbrega, fundador da Ctrl+Play, escola de programação e robótica para crianças e adolescentes.

A robótica tem potencial para ser uma ferramenta pedagógica divertida , contribuindo para o aprimoramento dessas e outras habilidades diversas das crianças. Pensando nisso, Henrique Nóbrega mostra maneiras de utilizá-la como aliada no desenvolvimento infantil. Confira!

1. Atividades lúdicas

Integrar jogos e desafios com robôs é uma excelente maneira de manter as crianças envolvidas e entretidas, ao mesmo tempo que desenvolvem habilidades de concentração. Essas atividades apresentam uma abordagem prática e divertida para o aprendizado , permitindo que os pequenos realmente interajam com a tecnologia, em vez de apenas absorver a teoria.

2. Programação criativa e acessível

Apresentar conceitos de programação de forma criativa para a criançada é uma forma de combinar diversão e intuição. Utilizando linguagens visuais e intuitivas, as crianças podem programar os movimentos e ações de robôs de maneira envolvente, usando e aperfeiçoando aprendizados que elas já absorveram ao longo da carreira escolar. Isso permite a compreensão de conceitos complexos de programação de forma acessível, baseada no próprio conhecimento.

3. Trabalho em equipe

Incentivar a colaboração entre crianças por meio de atividades de construção e programação de robôs promove a cooperação e a troca de ideias. Ao trabalharem juntas, elas aprendem a compartilhar tarefas, comunicar suas visões e resolver problemas em equipe, além de identificar melhor os próprios talentos.

4. Tecnologia amigável

Com a robótica, é possível usar ferramentas e plataformas de programação que sejam adequadas para cada faixa etária. Interfaces amigáveis facilitam a concentração e o aprendizado, além de ajudar as crianças a desenvolverem uma compreensão fundamental da lógica de programação, resolução de problemas e pensamento algorítmico de maneira divertida. Com o tempo, elas podem evoluir para plataformas mais complexas sem receio do desconhecido.

Por Giovana Macedo