Redação EdiCase 5 tipos de aprendizagem e as suas vantagens

O processo de aprendizagem é uma etapa fundamental para adquirir novos conhecimentos e habilidades de maneira efetiva. No entanto, muitas pessoas pecam nesse quesito ao acreditarem que existe apenas uma maneira de estudar, desconsiderando a pluralidade dos estudantes.

Nesse sentido, surgem novas abordagens que consideram as características de cada aluno e impactam de maneiras diferentes toda a jornada de aprendizado, favorecendo o aprofundamento em diferentes temas de forma lúdica.

A seguir, Samir Iásbeck, CEO e fundador da Qranio (plataforma LMS/LXP customizável de aprendizagem), lista quais são os diferentes tipos de aprendizagem e as suas vantagens. Veja!

1. Aprendizagem experiencial

Utiliza as experiências práticas como a principal fonte de conhecimento e estudo, pois incentiva os estudantes a se envolverem ativamente com o ambiente e refletirem sobre suas vivências. “Uma vantagem significativa desse tipo de exercício é sua capacidade de justamente desenvolver e melhorar as habilidades práticas”, explica Samir Iásbeck.

Segundo ele, “ao se envolver com cenários da vida real, os alunos passam a ter uma compreensão mais profunda dos conceitos e melhoram sua capacidade de resolução de problemas. Além disso, ela promove o pensamento crítico, o trabalho em equipe e a aplicação do conhecimento a situações do mundo real, promovendo assim uma abordagem holística da aprendizagem”.

2. Aprendizagem social

Nesse caso, o processo de obtenção de conhecimentos e habilidades é realizado por meio da observação e interação com outras pessoas. Ela defende que os indivíduos são capazes de aprender diversos conceitos e lições a partir de seu ambiente social, e um dos seus principais benefícios é promover a colaboração e a cooperação.

Para o especialista, ao focar os esforços em interagir de maneira mais frequente com os colegas e os mentores, os alunos passam a ter novas perspectivas, insights e feedbacks, que ajudam a aprimorar sua compreensão do mundo, melhorar suas habilidades de comunicação e incentivar o desenvolvimento de empatia e consciência cultural.

3. Aprendizagem gamificada

Consiste em integrar elementos de jogos em atividades educacionais para aumentar o engajamento e a motivação dos estudantes. Ela faz uso do apelo inerente dos jogos para tornar o aprendizado mais divertido, agradável e envolvente.

“Ao trazer componentes de pontuação, níveis, feedbacks rápidos, recompensas e premiações, cria-se uma sensação de conquista e progresso, o que incentiva os alunos a participarem ativamente e persistir em sua jornada. Além disso, a gamificação promove habilidades de resolução de problemas, tomada de decisão e pensamento estratégico”, conta o profissional.

Aprendizagem adaptativa trabalha com análise de dados (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Aprendizagem adaptativa

Tem como característica o uso de tecnologia e abordagens personalizadas para atender às necessidades e preferências individuais dos alunos. Para tanto, utiliza informações baseadas em análise de dados a fim de adaptar toda a jornada, desde o conteúdo até o ritmo de ensinamento – sempre com foco em otimizar o processo de aprendizado. Samir Iásbeck relata que uma vantagem significativa desse modelo é sua capacidade de acomodar outros estilos e habilidades de aprendizagem, combinando-as.

“A personalização é a principal tendência educacional para os próximos anos, pois permite que a experiência de estudo seja ajustada aos pontos fortes e fracos de cada um, o que garante uma trajetória de conhecimento única e eficaz. Além disso, incentiva uma maior autonomia do aluno e permite caminhos mais flexíveis”, afirma.

5. Aprendizagem imersiva

Neste caso, também há o aproveitamento da tecnologia, como realidade virtual e aumentada, para criar experiências de aprendizado mais realistas e imersivas. Ela coloca os estudantes em ambientes simulados, permitindo que participem ativamente e se envolvam de forma mais intensa com os conteúdos.

“Nesse método, a capacidade de aumentar a retenção e a transferência de conhecimento são enormes. A criação de experiências memoráveis ​​e interativas faz com que haja um envolvimento e conexão emocional dos alunos, levando a um aprendizado mais profundo. Além disso, ele possibilita um ambiente seguro e controlado para eles praticarem, o que o torna particularmente valioso para as áreas que exigem treinamento prático, como saúde e engenharia”, conclui o especialista.

Por Ana Isabella Cascione