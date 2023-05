Redação EdiCase 4 dicas para estimular as crianças a gostarem de matemática

A matemática é uma matéria que requer muita prática e estudo. Por isso, é comum os alunos apresentarem dificuldades na aprendizagem e se sentirem desmotivados, uma vez que não estimulam o cérebro a trabalhar com operações. No entanto, uma boa notícia é que é possível vencer esses bloqueios com inclusão e estímulos lúdicos, principalmente com as crianças.

A fim de te ajudar nessa tarefa, o professor Cesar de Oliveira Guimarães, Diretor da MMP Materiais Pedagógicos (fábrica de materiais escolares para matemática), compartilha dicas para incentivar as crianças quando se trata de matemática. Veja!

1. Estimule a autoestima

Estimular a criança a gostar de matemática é muito mais do que ensiná-la a resolver uma fórmula. Isso porque a matemática não é sem propósito, mas sim uma forma concreta de mudar o destino e a autoestima do aluno. A motivação é fazê-lo se sentir capaz de resolver os problemas e desafios que a matéria propõe e, da mesma forma, os problemas da vida. Quem sabe melhor matemática, além de mais autoconfiança, tem facilidade nas demais áreas da vida.

2. Utilize materiais manipulativos

A melhor forma de estimular é com materiais manipulativos. É incrível quando o aluno consegue representar, no material concreto, as questões abstratas, olhar para o desafio de forma diferente e achar mais de uma solução para um problema que ele não tinha entendido direito até então.

Para isso, os materiais concretos são ótimos em todas as fases, não apenas para educação infantil. Você já percebeu que até as reportagens usam gráficos e elementos representativos para explicar melhor? O material concreto é a mesma coisa; ele traz elementos para ilustrar o que estava abstrato.

Cozinhar ensina a calcular medidas (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)

3. Leve as crianças à cozinha

A matemática está muito presente no dia a dia, principalmente no preparo de receitas. Por isso, incentivar as crianças a cozinhar pode ser uma ótima maneira de incluir os cálculos na rotina de forma lúdica. Por exemplo: se você for cozinhar, terá que colocar os ingredientes nas medidas; se fizer o dobro da receita ou uma receita e meia, terá que saber bastante sobre tabuada e frações.

4. Invista em jogos educativos

Os jogos são muito bons, também. Quando o aluno se envolve, ele perde a vergonha e se joga, fazendo disso um momento superdivertido. Um exemplo é o jogo “Jogando com as 4 operações”, que diverte até os adultos e faz os participantes pensarem de forma diferente, estimulando o cérebro.

Por Gabriela Andrade