Redação EdiCase 8 dicas de saúde para aproveitar o Lollapalooza 2023

Nos dias 24, 25 e 26 de março, São Paulo recebe mais uma edição do Lollapalooza. Atualmente, o evento é o maior festival de música alternativa do país e, assim como na edição anterior, deve receber cerca de 300 mil pessoas. Por isso, se você quer curtir tudo que há de melhor no Lolla, é necessário ter alguns cuidados especiais com a saúde para manter o bem-estar durante os shows. A seguir, confira algumas da Dra. Sara Morhbacher, clínica geral do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

1. Hidratação é fundamental

Segundo a Dra. Sara Morhbacher, a maior preocupação deve ser com a hidratação, especialmente para aqueles que vão curtir os shows sob o sol. “É preciso beber muita água , de boa procedência, e evitar o compartilhamento de garrafas com outras pessoas. Além disso, é recomendado evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, já que elas podem contribuir para a desidratação”, explica.

2. Cuidado com os energéticos

A especialista também destaca a importância de prestar atenção na quantidade de cafeína consumida em energéticos, visto que o excesso aumenta a chance de arritmias cardíacas, principalmente para quem tem predisposição. “A nossa preocupação com os energéticos é a cafeína, que, a em doses exageradas, pode fazer o coração trabalhar de maneira acelerada ou descompassada. A dose máxima recomendada de cafeína é de 420 mg por dia. Uma lata de energético tem cerca de 114 mg. Portanto, o ideal é não abusar dos energéticos, principalmente para aqueles que tenham problemas cardíacos”, destaca.

3. Vá ao banheiro

É importante não ficar longos períodos segurando o xixi. “É fundamental ir ao banheiro quando sentir vontade, para eliminar o excesso de líquido no organismo e deixar o corpo mais leve e confortável”, completa a Dra. Sara Morhbacher.

4. Comida mais indicadas

Para garantir energia durante os shows, é recomendado consumir comidas leves, como saladas e frutas, ou alimentos menos gordurosos e de fácil digestão. “Então, a dica é comer alimentos compostos basicamente por carboidratos, de fácil digestão e que proporcionam maior conforto durante o show, além de evitar frituras e alimentos com muito queijo, que são mais pesados”, ressalta.

5. Fique atento às condições de higiene

É importante prestar atenção nas condições de higiene dos estabelecimentos onde você vai comprar sua comida, garantindo que estejam limpos e com alimentos em boas condições de conservação e dentro dos prazos de validade. “O local deve estar limpo e apresentar condições mínimas de higiene para evitar o contágio por uma bactéria ou, até mesmo, uma virose alimentar. Se o alimento precisa estar refrigerado, prestar atenção se ele realmente estava onde deveria antes de consumir”, aconselha a especialista.

6. Use roupas confortáveis

Para a médica, o conforto é a chave para ter uma experiência agradável. Isso significa que é essencial evitar peças apertadas e sapatos que machuquem os pés ou com salto, que podem causar lesões. Opte por roupas leves que permitam a transpiração do corpo, especialmente se o festival ocorrer em dias quentes. “Se tiver sol, é aconselhável usar protetor solar e algum tipo de cobertura física, como chapéus e bonés”, completa.

7. Leve um pequeno kit de primeiros socorros

Outra dica é montar um kit de primeiros socorros com medicamentos básicos para prevenir ou tratar eventuais dores de cabeça, musculares e outros imprevistos. Assim, você garante que, caso algo esteja incomodando, será possível resolver o problema.

8. Descansar faz parte do show

Mesmo que o Lollapalooza seja uma maratona de shows e atividades intensas, é necessário que o público cuide do corpo e do bem-estar. “O ideal é não negligenciar o sono e dar um tempo para descansar e recuperar as energias. Afinal, uma experiência completa em um festival depende não só da música e diversão, mas também do cuidado com a saúde física e mental”, explica a médica.

Com essas dicas, o público do Lollapalooza pode garantir uma experiência inesquecível e segura durante os dias de festival.

Por Gabriel Porphirio Brito