Redação EdiCase 5 dicas para escrever uma boa redação

A redação é considerada uma das etapas mais importantes do Enem. Afinal, ela é a única prova que vale de 0 a 1000. Portanto, nada melhor que se preparar com antecedência. E, para te ajudar na escrita do texto, confira as dicas de Cláudio Jubilato, especialista em vestibulares e professor de Língua Portuguesa e Redação.

1. Escreva sobre temas de que goste e que lhe chamem a atenção.



Treinar com assuntos que despertam o interesse é uma ótima maneira de desenvolver e lapidar habilidades de escrita e, assim, conseguir aplicá-las em temas que não fazem parte do cotidiano.

2. Reescreva artigos e/ou editoriais de jornais e revistas.



O exercício de reescrever garante perspectivas diferentes para estruturar um texto. Sem mudar o conteúdo, é possível encontrar novos caminhos para falar sobre um mesmo assunto. Comparar os dois ao final é uma boa forma de conferir os avanços.

3. Assista a filmes e resuma-os com as suas próprias palavras.



Esse é o melhor jeito de absorver o que foi entendido de um conteúdo e pode ser feito para diversos formatos, como livros e séries.

4. Reúna um grupo de amigos.

Cada um conta uma história divertida e, depois, cada um escreve a história de que mais gostou com as próprias palavras. Finalmente, leiam em voz alta a história para que todos a avaliem. Ler em voz alta é sempre um bom exercício.

5. Crie grupos de discussão sobre o tema “do momento”.

Depois do debate, redija os principais pontos. O confronto de ideias leva à formulação de uma tese própria.