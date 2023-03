Redação EdiCase Um guia “The Last of Us” para quem não é gamer

Atenção: pode conter spoiler!

“The Last of Us” é um jogo eletrônico de ação e aventura desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony Computer Entertainment. Foi lançado em junho de 2013 para PlayStation 3 e, posteriormente, foi remasterizado para PlayStation 4, em julho de 2014.

O jogo se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde a humanidade foi quase completamente destruída por uma doença fúngica conhecida como Cordyceps. Os infectados pela doença se tornam seres violentos e irracionais, que objetivam atacar e infectar outros seres humanos.

História de “The Last of Us”

A história começa vinte anos depois do surto da doença. O jogador controla Joel, um sobrevivente que trabalha como contrabandista na cidade de Boston. Joel é contratado por um grupo de resistência chamado Fireflies (Vagalumes, em português) para escoltar uma garota de 14 anos chamada Ellie até um local seguro em Wyoming. Ellie é imune à doença Cordyceps e, portanto, é vista pelos Fireflies como a chave para a descoberta de uma cura.

Ao longo do jogo , Joel e Ellie atravessam várias cidades dos Estados Unidos, enfrentando diversos obstáculos e inimigos, tanto infectados quanto humanos. Durante a jornada, eles acabam desenvolvendo um forte vínculo e se tornam amigos próximos.

Cura para a Cordyceps

Ao chegarem em Wyoming, Joel e Ellie descobrem que a única maneira de os Fireflies produzirem uma cura para a doença é extrair o cérebro de Ellie, matando-a no processo. Joel, que se apegou profundamente a garota, decide matar todos os Fireflies.

O jogo termina com Joel mentindo para Ellie, dizendo que os Fireflies não conseguiram encontrar uma cura, para protegê-la do fato de que matou todos os envolvidos no projeto. Ellie acredita na história, mas fica perturbada e confusa.

Jogo aclamado

“The Last of Us” foi altamente elogiado pela crítica e pelos jogadores, principalmente pela história profunda e impactante, pelos personagens bem-desenvolvidos e pelo mundo detalhado e imersivo. O jogo também ganhou vários prêmios e foi considerado um dos melhores jogos da geração. Em 2020, a Naughty Dog lançou a sequência do jogo, “The Last of Us Part II”.

Personagens principais de “The Last of Us”

Abaixo, conheça 4 personagens do jogo!

Joel

O protagonista do jogo é um sobrevivente veterano que trabalha como contrabandista na cidade de Boston. Joel perde a filha Sarah no início do surto da doença Cordyceps e, desde então, vive como um homem endurecido e cínico. Ele é contratado pelos Fireflies para escoltar Ellie em uma viagem pelos Estados Unidos.

Ellie

Uma garota de 14 anos que é imune à doença Cordyceps e vista pelos Fireflies como a chave para a descoberta de uma cura. Ellie é uma personagem carismática, engraçada e corajosa, que se torna amiga de Joel ao longo do jogo .

Tess

Uma contrabandista que trabalha com Joel. Tess é uma personagem forte e confiante, que se preocupa profundamente com o bem-estar de Joel e Ellie.

Marlene

A líder dos Fireflies em Boston. Marlene é uma personagem determinada e corajosa, que vê em Ellie a esperança de encontrar uma cura para a doença Cordyceps.

Outros personagens

Além desses personagens principais, “The Last of Us” apresenta outros secundários que são importantes para a história do jogo, como Bill, um sobrevivente solitário que ajuda Joel e Ellie em uma missão; Henry e Sam, dois irmãos que encontram Joel e Ellie em sua jornada; e David, um líder de um grupo canibal que se torna um dos principais antagonistas do jogo.

Por Douglas Martinez – Editora Europa