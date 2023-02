Redação EdiCase Globalização: aprenda sobre esse processo de expansão econômica, política e cultural

A globalização é o processo de internacionalização e ampliação da capacidade produtiva. Ela relaciona-se diretamente a novas tecnologias, a novos formatos de trabalho e a uma nova forma de vida.

Multinacionais

Em muitos casos, produtos industrializados têm seus processos produtivos descentralizados em várias partes do mundo. Esse é o caso das multinacionais, que procuram a melhor relação de diminuição de custos, o que inclui investimento em mão de obra mais barata nos países subdesenvolvidos. Um grande exemplo são as indústrias automobilísticas , que fragmentam a produção em diferentes regiões, ou seja, cada parte de um carro é construída em um lugar do planeta.

Blocos econômicos

Com a globalização, ocorreu também o surgimento dos blocos econômicos , que vieram com o objetivo de aumentar as trocas comerciais entre os países membros, expandindo seus respectivos dados econômicos. Os três principais blocos econômicos existentes são: NAFTA, Mercosul e União Europeia.

Era da informação

Por meio do processo de globalização, é possível afirmar que vivemos na era da informação. Esse período diz respeito aos avanços tecnológicos, que permitem uma conexão mais rápida e próxima através dos diferentes meios de comunicação, como telefone, televisão, rádio e, principalmente, internet.

Além de permitirem uma conexão entre as pessoas, esses meios também possibilitam o acesso a diferentes tipos de informação. Por exemplo, notícias sobre economia, política e cultura chegam à população rapidamente por meio dos veículos de comunicação.

Aculturação

A globalização também permitiu que ocorresse o processo de aculturação, que consiste em mudanças ocorridas em uma sociedade por meio do contato entre diferentes culturas. Um exemplo é a presença da culinária japonesa no Brasil, que chegou por meio das fortes ondas de imigração.

Desvantagens da globalização

Sobre a desvantagem da globalização, podemos citar a desigualdade generalizada, que beneficia, quase sempre, os lugares economicamente mais desenvolvidos. Já os lugares menos desenvolvidos, ficam marginalizados de forma política, social e econômica. Além disso, os países menos desenvolvidos têm seus recursos humanos e naturais drasticamente explorados por aqueles mais desenvolvidos.

Por Tao Consult