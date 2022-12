Andreza Melo 5 lançamentos da Netflix em janeiro de 2023

O primeiro mês do ano chega com diversos lançamentos e renovações na Netflix. Uma das sequências mais aguardadas, em especial, é a segunda temporada da série “Ginny e Georgia”, que promete grandes novidades aos fãs. Mas, para quem gosta de mistério, a nova produção brasileira “Olhar Indiscreto” é uma ótima opção.

Na categoria filmes, o destaque vai para a comédia “Essa Gente”, com o ator Eddie Murphy. Outro longa que promete é “O Pálido Olho Azul”, com uma história repleta de mistérios e em que é apresentado o autor e poeta Edgar Allan Poe.

1. Olhar Indiscreto (01/01)

A história narra a vida de Miranda (Débora Nascimento), uma voyeur e hacker muito habilidosa que passa os dias observando, pela sua janela, a rotina de Cléo (Emanuelle Araújo), uma acompanhante de luxo que mora no prédio à sua frente. Um dia, Cléo pede que Miranda cuide de seu cachorro enquanto ela passa alguns dias fora e, a partir disso, a hacker se envolve em um perigoso triângulo amoroso com muitos mistérios. O elenco conta ainda com Nikolas Antunes, Ângelo Rodrigues, Gabriela Moreyra, Gabriella Muglia, Sacha Bali e Gustavo Machado.

2. Ginny e Georgia – 2ª temporada (05/01)

Ginny e Georgia (Imagem: Reprodução/Netflix)

A série conta a história da adolescente Ginny Miller (Antonia Gentry), de 15 anos, e de sua mãe Georgia Miller (Brianne Howey). A segunda temporada começa logo após Ginny fugir, com o meio-irmão mais novo Austin (Diesel La Torraca), após descobrir o segredo da mãe. “Carregado com o novo entendimento de que Kenny – seu padrasto – não morreu de causas naturais, agora Ginny deve lidar com o fato de que Georgia não apenas matou, ela matou para proteger Ginny”, revela a sinopse.

3. O Pálido Olho Azul (06/01)

O Pálido Olho Azul (Imagem: Reprodução/Netflix)

O filme, baseado no romance best-seller de Louis Bayard, conta a história de uma série de assassinatos que aconteceram, em 1830 na Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point. Augustus Landor (Christian Bale), detetive aposentado, fica encarregado de investigar o misterioso crime de um dos cadetes da Academia. No entanto, com o código de silêncio da instituição, ele acaba pedindo ajuda de um dos alunos, que depois entraria para história como Edgar Allan Poe (Harry Melling). O elenco conta também com Gillian Anderson, Charlotte Gainsbourg, Lucy Boynton, Toby Jones, entre outros atores.

4. That’ 90s Show (19/01)

That ’90s Show (Imagem: Divulgação/Netflix)

Esta é uma série derivada de “That ’70s Show”, que encerrou a mais de 15 anos. Ela é ambientada na década de 90 e acompanha Leia Forman, filha de Eric (Topher Grace) e Donna (Laura Prepon), protagonistas da primeira produção. Em suas férias de verão, a garota visita os avós Kitty (Debra Jo Rupp) e Red (Kurtwood Smith). Por lá, ela conhece novos amigos adolescentes e, juntos, vivem muitas aventuras. “That ’90s Show” tem 10 novos episódios.

5. Essa Gente (27/01)

Essa Gente (Imagem: Reprodução/Netflix)

A comédia conta a história de um casal que, para celebrar seu amor, resolve organizar um jantar em família. No entanto, é preciso lidar com culturas conflitantes, expectativas sociais e outras diferenças que permeiam suas vidas. O elenco é formado por Eddie Murphy, Jonah Hill, Lauren London, David Duchovny, Nia Long, Sam Jay, Elliott Gould, entre outros, e o longa é dirigido por Kenya Barris.