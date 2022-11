Vitoria Rondon Amazon Prime Video: confira 4 lançamentos de novembro

Com a chegada de novembro, diversos filmes, séries e documentários estreiam na Amazon Prime Video. Repleta de produções para todos os gostos, a plataforma de streaming apresenta novidades entre os gêneros de romance, drama, comédia e suspense que prometem conquistar o olhar do público.

Entre os títulos mais aguardados estão ‘Meu policial’, estrelado pelo cantor Harry Styles, e ‘Os odiados do casamento’, que estreiam nas categorias de romance e comédia. Há também a primeira temporada da série ‘Jogo da corrupção’, baseada em um caso verídico, e o documentário ‘Boa noite Oppy’. A seguir, confira tudo sobre essas produções.

1. Meu policial (04/11)

Baseado na obra literária de Bethan Roberts e com nomes renomados no elenco, o filme conta a história de Marion (Emma Corrin) e Tom Burgess (Harry Styles), um casal apaixonado que vive o auge do romance na Inglaterra, em 1950. No entanto, para abalar as estruturas desse amor, surge em suas vidas Patrick Hazelwood (David Dawson), um curador de museu que se apaixona por Tom.

Os dois começam a viver um romance secreto, apesar da homossexualidade ser ilegal na época. Por um período, os três entram num acordo e vivem este romance incomum, até que o ciúme destrói o combinado e Patrick se afasta do casal. Mas, anos depois, o personagem interpretado por David Dawson retorna à vida dos casados desenterrando um passado mal resolvido e que pode afetar a vida dos três.

2. Jogo da corrupção (04/11)

Série ‘Jogo da corrupção’ (Imagem: Reprodução digital / Amazon Prime Video)

Dirigido por Armando Bó, roteirista argentino e ganhador do Oscar, a produção narra a história de um dos maiores escândalos envolvendo a FIFA (Federação Internacional de Futebol Associada). Sem esconder nada, a série mostra detalhes de uma grande operação de fraudes e desvio de dinheiro mantida durante a gestão do ex-presidente da federação João Havelange (Albano Jerónimo). Com toques de humor e ironia, a obra mistura o glamour do futebol com a corrupção escondida nos bastidores de um dos esportes mais famosos no mundo.

3. Os odiados do casamento (14/11)

Filme ‘Os odiados do casamento’ (Imagem: Reprodução digital / Amazon Prime Video)

Estrelado pelos atores Kristen Bell e Ben Platt, o filme ‘Os odiados do casamento’ narra a história de Alice e Paul, dois irmãos que ficam surpresos ao serem convidados para o casamento de sua meia-irmã Eloise (Cynthia Addai-Robinson). Junto da mãe (Allison Janney), os dois partem para uma nova chance de se reconectarem com a família e aprenderem a se amar novamente, mas tudo pode dar errado quando as diferenças pesam e as desavenças afloram.

4. Boa noite Oppy (23/11)

Documentário ‘Boa noite Oppy’ (Imagem: Reprodução digital / Amazon Prime Video)

Dirigido e roteirizado por Ryan White, o documentário conta a história do rover Opportunity, apelidado carinhosamente de Oppy por seus criadores e cientistas da NASA (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço). Projetado para operar durante 3 meses em uma missão espacial em Marte, o robô, surpreendentemente, seguiu em atividade por quase 15 anos, ajudando em pesquisas importantes sobre o planeta vermelho. A produção ainda retrata o convívio e o dia a dia de cientistas e engenheiros espaciais que fizeram da estação espacial a sua segunda casa.