Redação EdiCase 10 escritoras da Língua Portuguesa que você precisa conhecer

Não é de hoje que as escritoras de Língua Portuguesa se tornaram uma referência na literatura mundial. Nomes como Florbela Espanca e Sophia de Mello Breyner caminham ao lado de Saramago e Fernando Pessoa quando se fala na vasta obra produzida em Portugal.

Mas não pense que as obras de escritoras em Língua Portuguesa se restringem ao país da língua-mãe. Países como Angola e Moçambique têm revelado autoras incríveis, ainda pouco conhecidas no Brasil. A Amora, clube de assinatura de livros escritos por mulheres, selecionou 10 autoras que estão se destacando hoje nos países lusófonos.

1. Dulce Maria Cardoso

É uma das autoras contemporâneas mais respeitadas de Portugal. Escreveu obras como O Retorno e Os Meus Sentimentos, ganhou muitos prêmios e teve sua obra adaptada para o teatro e o cinema.

2. Adília Lopes

Nasceu e vive em Lisboa. Provavelmente a mais importante poeta portuguesa viva. Tem muitos livros publicados. Sua última obra, ainda não lançada no Brasil, é Dias e Dias, de 2020.

3. Alexandra Lucas Coelho

Jornalista, autora de 14 livros, já foi repórter correspondente no Oriente Médio e tem três títulos ambientados no Brasil: Vai, Brasil (Tinta da China), Deus-dará (Bazar do Tempo) e Cinco Voltas na Bahia e Um beijo para Caetano Veloso (Bazar do Tempo).

4. Ana Teresa Pereira

Tem mais de uma dezena de livros lançados, mas Karen é o único publicado no Brasil, pela Todavia. Nasceu na Ilha da Madeira.

5. Djaimilia Pereira de Almeida

Nascida em Luanda, é autora de Luanda, Lisboa, Paraíso (Prêmio Oceanos 2019) e A Visão das Plantas (Prêmio Oceanos 2020), ambos publicados pela Todavia no Brasil.

6. Matilde Campilho

Escritora e poeta portuguesa, publicou poemas em jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo. É autora de Jóquei e Flecha, ambos da Tinta da China.

7. Paulina Chiziane

Nasceu em Maputo, Moçambique, e é primeira mulher africana a ser distinguida com o Prémio Camões. Autora de Niketche, Uma História de Poligamia (Companhia de Bolso)

8. Yara Nakahanda Monteiro

Poeta e ficcionista, autora de Essa Dama Bate Bué, publicado no Brasil pela Todavia. Nasceu em Angola e vive em Portugal.

9. Isabela Figueiredo

Nasceu em 1963, em Moçambique, e mudou-se para Portugal em 1975. Professora e escritora, é uma das mais destacadas vozes da literatura portuguesa contemporânea. A GORDA (Todavia) é seu primeiro romance.

10. Lídia Jorge

Romancista e contista, é uma das maiores autoras da Língua Portuguesa. Nasceu em 1946, no Algarve, e viveu os anos mais conturbados da Guerra Colonial na África. Tem vários livros publicados pela Leya, entre eles, A Noite das Mulheres Cantoras.

Por Fernanda P+G Comunicação