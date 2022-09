Andreza Melo Veja os lançamentos do Disney para agosto

Todos os meses, o Disney + adiciona diversas novidades em seu catálogo, incluindo filmes e séries. E em agosto não seria diferente! Entre as principais estreias para o mês estão as séries “Mulher-Hulk: Defensora dos Heróis” e “I Am Groot”, as duas do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Além disso, há também o filme “Lightyear”, uma das produções mais aguardadas pelo público. Dessa forma, é possível ver e rever as aventuras do patrulheiro espacial a 4,2 milhões de anos-luz da Terra.

1. Lightyear (03/08)

Após uma temporada nos cinemas, “Lightyear” estreia no Disney+. A animação da Disney e Pixar conta a história do astronauta que deu origem a Buzz Lightyear, que conquistou inúmeros fãs e inspirou o boneco do filme “Toy Story”. Na versão em português do longa, o apresentador Marcos Mion dá voz ao destemido patrulheiro. Já em inglês, Buzz recebe a voz do ator Chris Evans.

2. LEGO Star Wars: Férias de Verão (05/08)

LEGO Star Wars: Férias de Verão (Imagem: Reprodução/Disney+)

A nova animação é uma produção original da Disney. “LEGO Star Wars: Férias de Verão” acontece logo após “A Ascensão Skywalker”. Na produção, Darth Vader, BB-8, C-3PO, Chewbacca e R2D2 dão uma pausa nas guerras galácticas para curtir o verão e descansar

Vale lembrar que no streaming estão disponíveis outras séries de animações, como LEGO Star Wars: As Aventuras dos Freemaker (2017), LEGO Star Wars: All-Stars (2018) e LEGO Star Wars: All-Stars Shorts (2018).

3. I Am Groot (10/08)

I Am Groot (Imagem: Reprodução/Disney+)

Protagonizada pelo Baby Groot, a série é o primeiro spin-off da franquia “Guardiões da Galáxia” e mostra as aventuras do personagem em sua fase de crescimento. O ator Vin Diesel, que dubla Groot nos filmes, também dá voz ao pequeno herói na série. Entre os personagens que aparecem na produção está Rocket (Bradley Cooper), que já é um conhecido do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

4. Mulher-Hulk: Defensora dos Heróis (17/08)

Mulher-Hulk: Defensora dos Heróis (Imagem: Reprodução/Disney+)

“Mulher-Hulk: Defensora dos Heróis” é mais uma série do MCU. Nela, Jennifer Walters (Tatiana Maslany) é uma advogada que mora em São Francisco, nos Estados Unidos. Após sofrer um acidente, passa por uma transfusão de sangue que tem como doador o seu primo: Bruce Banner. Dessa forma, ela recebe os genes dele. O maior desafio de Jennifer, então, passa a ser conciliar a vida com sua nova versão poderosa. A série também tem outros personagens dos HQs, como Hulk (Mark Ruffalo) e a vilã Titânia (Jameela Jamil).