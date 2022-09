Andreza Melo Disney Day: confira 5 novidades anunciadas

O Disney+ Day acontece nesta quinta-feira (08/09). Na celebração de um ano de vida da plataforma, serão relevadas surpresas e estreias exclusivas de filmes, séries e documentários. Um dos destaques é o lançamento de “Thor: Amor e Trovão”, que estreou nos cinemas há pouco tempo.

Além disso, há o especial “Making of: Love and Thunder” com imagens inéditas do set de filmagens do longa e entrevistas especiais com o elenco. Outro destaque é “Carros na Estrada”, série animada e original da Disney, com as novas aventuras de Relâmpago McQueen e Mate.

1. Thor: Amor e Trovão

Já é possível conferir ‘Thor: Amor e Trovão’ na plataforma de streaming. No longa, Thor (Chris Hemsworth) enfrenta o vilão Gorr, o Carniceiro dos Deuses, ao lado de Valquíria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e sua ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman), como a Poderosa Thor. Além disso, o filme tem a participação dos Guardiões da Galáxia, lutando ao lado do herói.

2. Carros na Estrada

Carros na Estrada (Imagem: Divulgação/Disney+)

Na série ‘Carros na Estrada’, que tem 9 episódios, Relâmpago McQueen e seu melhor amigo partem de Radiator Springs em uma viagem rumo ao leste para encontrar a irmã de Mate. Em inglês, Owen Wilson e o comediante Larry the Cable Guy dublam McQueen e Mate, respectivamente. Já na versão em português, Marcelo Garcia e Mário Jorge Andrade dão vozes aos personagens .

3. Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi

Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi (Imagem: Reprodução/Disney+)

O documentário ‘Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi’ tem cenas inéditas dos bastidores da volta de Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker às telas, bem como Ewan McGregor e Hayden Christensen nos papéis de mestre Jedi e Darth Vader, respectivamente. Na produção, os atores também contam como se sentiram ao voltarem a interpretar o protagonista e o antagonista após quase 20 anos desde o fim da trilogia prequel da franquia.

4. Live-action: Pinóquio

Live-action Pinóquio (Imagem: Reprodução/Disney+)

Pinóquio, um grande clássico , é uma adaptação do livro do escritor italiano Carlo Collodi. O filme conta a história do boneco de madeira, que embarca em uma aventura para se tornar um menino de verdade. No filme, Tom Hanks dá vida a Gepetto, a voz de Pinóquio é do ator Benjamin Evan Ainsworth e o Grilo Falante é interpretado por Joseph Gordon-Levitt.

No elenco, também estão Cynthia Erivo (Fada Azul), Luke Evans (Barker, o cocheiro), Keegan-Michael Key (João Honesto) e Lorraine Bracco (Sofia, a gaivota). A produção é dirigida por Robert Zemeckis, responsável por De Volta Para o Futuro. A animação original, de 1940, também está disponível no Disney+.

5. Terra Incógnita

Terra Incógnita (Imagem: Divulgação/Disney+)

A nova série de mistério do Disney+, que tem 8 episódios, se passa em parque de diversões abandonado chamado ‘Terra Incógnita’. A trama mostra a história de Eric Dalaras (Pedro Maurizi), um adolescente que investiga o misterioso desaparecimento dos seus pais. Criado pelos avós maternos, ele decide fugir de casa e voltar para sua cidade de infância, Cabo Wert. Porém, eventos bizarros começam a acontecer nesse parque.