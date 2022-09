Vitoria Rondon Dia da Amazônia: 4 documentários para entender a importância dessa floresta

No dia 05 de setembro é comemorado o Dia da Amazônia. Em homenagem a criação da província por Dom Pedro II, em 1850, essa data visa conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação ambiental e os problemas enfrentados pela região, como o desmatamento. Segundo informações do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), durante o primeiro trimestre de 2022 foi registrado o maior índice de alerta de desmatamento desde 2016.

Apesar dos números, a Amazônia segue como a maior floresta tropical do mundo. Ela corresponde a 67% das florestas tropicais existentes, de acordo com informações disponibilizadas pelo Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia). Além disso, o território faz parte da construção da identidade brasileira e garante ao país a maior biodiversidade do mundo.

Para celebrar a importância desse bioma e conhecer algumas das suas riquezas, listamos 4 documentários – que também retratam os problemas ambientais. Confira!

1. O território

Dirigido por Alex Pritz, o documentário ganhou mais de dez prêmios internacionais e recebeu mais de 95% de aprovação da crítica. A produção retrata a luta dos povos indígenas Uru-eu-wau-wau contra o desmatamento provocado por agricultores, colonos ilegais e colonizadores que invadem a floresta Amazônica. Com imagens capturadas ao longo de três anos, a obra leva público para dentro da comunidade Uru-eu-wau-wau, demonstrando o quanto os povos indígenas se arriscam para denunciar as ilegalidades cometidas contra o meio ambiente.

Onde assistir: Cinema.

2. Amazônia Selvagem: Berço da vida

Produzido pelo National Geographic, o documentário apresenta as mais variadas espécies que habitam a Amazônia. A produção mostra a interação entre os animais e a luta por sobrevivência em meio às queimadas, mudanças climáticas e desrespeitos ocasionados pelos maus hábitos dos seres humanos. Também é possível apreciar a impressionante flora da região amazônica.

Onde assistir: YouTube.

3. Amazônia Eterna

Com direção de Belisario Franca e premiado como melhor documentário pelo Brazilian Film & Television Festival of Toronto, em 2013, o longa aponta como, a partir de novas propostas e perspectivas, a Amazônia pode beneficiar a população local e incentivar a economia – desde que respeitada a preservação do meio ambiente, evitando que a política e a economia se sobreponham a preservação da natureza.

Onde assistir: Disney+ e Amazon Prime Video.

4. A última floresta

Dirigido por Luiz Bolognesi e premiado como melhor longa-metragem de documentário pelo Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, ‘A última floresta’ mostra como Davi Kopenawa Yanomami, xamã e líder político dos Yanomami, e seu povo tentam manter viva as suas tradições e espírito da floresta, enquanto garimpeiros levam morte e doenças para a comunidade, que fica localizada em um território isolado da Amazônia.

Onde assistir: Netflix.