Andreza Melo Confira 5 lançamentos da Netflix em setembro

A Netflix renova o catálogo todos os meses com diversos filmes, séries e documentários. Por isso, em setembro, tem novidades para todos os gostos e estilos! Inclusive, este mês, há produções e, até mesmo, renovações de conteúdos muito aguardados pelo público.

Uma das sequências que chega é a segunda temporada de “Fate: A Saga Winx” e a quinta temporada de “Cobra Kai”. Já na categoria de filmes, o destaque vai para a produção brasileira “Vizinhos”, com o ator Leandro Hassum, e “Blonde”, filme que conta a história de Marilyn Monroe.

1. Vizinhos (01/09)

O filme nacional da Netflix conta a história de Walter (Leandro Hassum) que, após ter um colapso nervoso, troca a cidade grande pelo campo em busca de paz. No entanto, seu novo vizinho Toninho (Maurício Manfrini) é mestre de bateria de uma escola de samba e acaba com seus planos de sossego.

No elenco, estão: Júlia Rabello, Marlei Cevada, Julia Foti, Lucas Leto, Vilma Melo, Nando Cunha, Dja Marthins, Hélio de la Peña, Sophia Guedes e Yves Miguel. “Vizinhos” é dirigido por Roberto Santucci, o mesmo de filmes como “Até Que a Sorte Nos Separe” e “O Candidato Honesto”.

2. O Diabo em Ohio (02/09)

O Diabo em Ohio (Imagem: Reprodução/Netflix)

Para quem gosta de suspense, “O Diabo em Ohio” é baseada em uma história real. Inspirado no livro best-seller de mesmo nome, escrito por Daria Polatin, a série conta a história de Suzanne (Emily Deschanel), uma psiquiatra que abriga Mae (Madeleine Arthur), uma jovem misteriosa que aparece no hospital com marcas de violência. Porém, após um tempo, Suzanne percebe que Mae pode estar envolvida em mistérios demoníacos e acaba colocando sua própria família em risco. Esse lançamento tem 8 episódios.

3. Cobra Kai (09/09)

Cobra Kai (Imagem: Reprodução/Netflix)

A nova temporada de “Cobra Kai” se passa após 30 anos de “Karatê Kid”. Ela gira em torno de Terry Silver (Thomas Ian Griffith), que agora tem o controle total da Cobra Kai e pretende expandir o império de artes marciais. Além disso, a série tem no elenco William Zabka e Ralph Macchio como Johnny e Daniel.

Essa temporada começa após o triunfo de Silver no torneio sub 18 do All Valley, e é focada no impedimento da expansão da Cobra Kai. A trama também marca o retorno de Sean Kanan (Mike Barnes) – sua última aparição foi no filme “Karatê Kid 3”, de 1989.

4. Fate: A Saga Winx (16/09)

Fate: A Saga Winx (Imagem: Divulgação/Netflix)

Com sete episódios inéditos, a segunda temporada de Winx tem novos vilões e personagens na escola mágica. Flora (Paulina Chávez), prima da Terra, entra na história para completar o grupo de fadas. Inspirada na animação “Clube das Winx”, a produção conta a história de cinco fadas adolescentes em Alfea, um internato mágico que fica em Outro Mundo. A nova temporada irá responder alguns mistérios e pontas soltas que ficaram na primeira.

5. Blonde (23/09)

Blonde (Imagem: Reprodução/Netflix)

“Blonde” é um filme que mostra a história de Marilyn Monroe. A atriz cubana Ana de Armas interpreta a lenda de Hollywood e recria grandes momentos da carreira da estrela. O longa é baseado no best-seller de mesmo nome, escrito por Joyce Carol Oates, e mistura fatos e ficção. O filme mostra os bastidores da fama, além dos maridos de Marilyn Monroe: Joe DiMaggio (Bobby Cannavale), Charlie Chaplin Jr. (Xavier Samuel), Edward G. Robinson (Evan Williams) e Arthur Miller (Adrien Brody).