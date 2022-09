Laleska Diniz Anitta é a primeira brasileira a receber um prêmio no VMA

Neste domingo (28/08), Anitta venceu o MTV Video Music Awards (VMAs), na categoria melhor clipe de música latina, com o hit “Envolver”. Além disso, ela também foi a primeira artista solo brasileira a se apresentar na premiação, que aconteceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Usando um collant todo vermelho, a cantora levou o funk brasileiro para o VMA e, ainda, colocou o público para dançar com a música “Envolver”. No palco, ela disse a sua icônica frase “VMA, did you think I wasn’t going to shake my ass tonight?”, que pode ser traduzida como “VMA, você achou que eu não ia balançar minha bunda hoje à noite?”.

Primeira brasileira no VMA

A cantora brasileira disputou o prêmio com Bad Bunny, Becky G e Karol G, Daddy Yankee, Farruko e J Balvin & Skrillex. Após receber o prêmio, ela discursou:

“Meu Deus. Eu não estava esperando, acho que vou chorar. Eu apenas quero dizer para quem não sabe, que essa é a primeira vez que o Brasil está aqui. É a primeira vez que meu Brasil está recebendo um prêmio como esse. Quero receber minha família e amigos. Eu apresentei [no show] um ritmo [o funk] que por muitos anos foi considerado um crime. Eu fui criada na favela e por muitos anos não imaginamos que isso seria possível”.

Carioca nata

Larissa de Macedo Machado, ou apenas Anitta , nasceu em Honório Gurgel, bairro situado na Zona Norte do Rio de Janeiro, no dia 30 de março 1993. Sua relação com a música começou ainda na infância. Desde pequena, ela sabia que queria ser cantora. Aos 8 anos, incentivada pelos avós, começou a cantar no coral da igreja Santa Luzia, situada em seu bairro.

Início da carreira

Um dia, apenas por brincadeira, Anitta publicou no YouTube um vídeo cantando funk e usando um frasco de perfume como microfone. Em 2010, o vídeo chamou a atenção de um produtor musical da Furacão 2000, que a convidou para alguns testes. Após ser aprovada, assinou contrato com a gravadora.

Anitta

Lançado em 2013, o álbum de estreia, “Anitta”, alcançou o topo da parada musical brasileira e foi o responsável por firmá-la como artista. Naquele ano, o hit “Show das Poderosas” venceu nas categorias de música chiclete e melhor clipe, no Prêmio Multishow de Música Brasileira.

Carreira internacional

Há anos trabalhando para expandir a carreira por todo o mundo, em junho de 2020, Anitta anunciou a assinatura de um contrato com a Warner Records dos Estados Unidos. “Tócame”, com a participação de Arcangel & De La Ghetto, e “Me Gusta”, em parceria com Cardi B e o rapper Myke Towers, foram dois dos lançamentos dessa nova fase da artista.

“Versions of Me”, lançado em abril de 2022, foi o primeiro disco da cantora com uma gravadora internacional. Além da música “Girl From Rio”, o trabalho também conta com as canções “Envolver”, “Boys Don’t Cry” e “Faking Love”.