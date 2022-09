Vitoria Rondon Amazon Prime Video: confira 5 lançamentos para agosto

Agosto chega com novidades bem interessantes na Amazon Prime Video. Entre os destaques do mês estão produções cinematográficas como ‘Treze Vidas – O resgate’, que é baseado na história real do resgate do time de futebol tailandês que ficou preso em uma caverna, ‘O homem Ideal’ e ‘Jovens Bruxas – Nova irmandade’.

Para quem gosta de formas de entretenimento mais longas, também há o lançamento de séries com protagonistas femininas: ‘Uma equipe muito especial’ e ‘Clarice’. A seguir, confira os detalhes e saiba o que esperar de cada uma dessas estreias.

1. Treze Vidas – O Resgate (05/08)

Dirigida por Ron Howard e com nomes como Colin Farrell, Viggo Mortensen e Joel Edgerton, a produção baseada em fatos reais narra a história do resgate de um time de futebol tailandês. O fato marcou os noticiários e sensibilizou o mundo todo em meados de junho e julho de 2018.

Presos na caverna Tham Luang, durante uma tempestade, um grupo de meninos e o treinador de futebol mobilizaram uma difícil missão de resgate, que reuniu mergulhadores e voluntários globais na luta contra o tempo para salvá-los.

2. Uma Equipe Muito Especial (12/06)

Série ‘Uma equipe muito especial’ (Imagem: Divulgação / Amazon Prime Vídeo)

Co-criada e produzida por Will Graham e Abbi Jacobson, ‘Uma equipe muito especial’ é uma série baseada no clássico filme de 1992, de mesmo nome, protagonizado por Geena Davis, Tom Hanks e Madonna. A produção conta a história de uma equipe de mulheres que sonha jogar baseball profissionalmente.

Apesar de não ser baseada em fatos reais, a trama é inspirada em histórias de figuras que realmente existiram. A protagonista ‘Dottie Hinson’ (Geena Davis), por exemplo, é inspirada na jogadora Dottie Collins, que realizou grandes feitos no período da Segunda Guerra Mundial. Além disso, diferentemente da produção original, essa versão tem atrizes negras como protagonistas.

3. Jovens Bruxas – Nova irmandade (15/08)

Filme ‘Jovens Bruxas – Nova irmandade’ (Imagem: Divulgação / Amazon Prime Vídeo)

Após 20 anos da estreia de ‘Jovens Bruxas’, o filme ganhou uma sequência, em 2020, e estreia este mês na plataforma de streaming. Com direção de Zoe Lister-Jones, o longa conta a história de um quarteto de bruxas jovens e aprendizes, que tentam lidar com os seus novos poderes. No entanto, as coisas saem do controle quando elas percebem que são mais poderosas do que imaginam. O que será que pode acontecer?

4. O Homem Ideal (19/08)

Filme ‘O homem ideal’ (Imagem: Divulgação / Amazon Prime Vídeo)

Com direção da atriz e roteirista Maria Schrader, o filme ‘O homem ideal’ foi premiado pelo cinema alemão como melhor filme. Ele conta a história de Alma (Maren Eggert), uma cientista que trabalha no Museu Pergamon, em Berlim. Com o objetivo de obter fundos para uma pesquisa, ela é convencida por uma empresa a avaliar ciborgues humanoides, num estudo para entender os direitos desses robôs na sociedade. Assim, Alma precisa conviver com Tom (Dan Stevens), um humanoide feito sobre medida para fazê-la feliz durante três semanas. Será que ele é realmente a criação de um homem perfeito?

5. Clarice (26/08)

Série ‘Clarisse’ (Imagem: Divulgação / Amazon Prime Vídeo)

Baseada na sequência de livros ‘O silêncio dos inocentes’, do escritor Thomas Harris, a série promete agradar os fãs de suspense. Originalmente lançada em 2021, a produção de Alex Kurtzman (Star Trek) e Jenny Lumet (O Casamento de Rachel), apresenta um olhar mais íntimo sobre a protagonista Clarice Starling (Rebecca Breeds).

Nessa nova versão, que conta com 13 episódios, o público pode mergulhar na história pessoal e desconhecida da agente do FBI, acompanhando os conflitos de sua vida pessoal enquanto ela luta contra assassinos, predadores pessoais e navega pelo perigoso e obscuro mundo político da cidade de Washington, Distrito de Colúmbia.