Redação EdiCase 3 livros para entender mais sobre arte

Da Pré-História, com os primeiros artefatos de Arte Rupestre, à contemporaneidade, com as NFT’s, a arte é o espelho para o conhecimento não só da cultura, mas de toda a história da humanidade. “É por meio da história que nos comunicamos e transmitimos nossas emoções, valendo-nos de cultura e valores estéticos, como beleza, harmonia e equilíbrio. Portanto, é perfeitamente natural que a história da arte esteja intimamente ligada à da humanidade como um todo”, explica Marisa Melo, curadora artística e fundadora da UP Time Art Gallery, galeria de arte itinerante que busca divulgar o que há de melhor no cenário da arte contemporânea.

Estudo da arte

Com o propósito estético e comunicativo de expressar emoções, ideias e sentimentos, o estudo da arte compreende a abordagem das manifestações artísticas produzidas pelo homem. “Esse conhecimento nos permite entender a origem do pensamento e da emoção humana, muito antes da escrita. Ele é parte essencial da nossa cultura, uma vez que somos criaturas visuais preeminentes e o uso dessa linguagem nos acompanha ao longo do tempo”, detalha Marisa, que é membro da Associação Internacional de Arte.

Segundo a curadora, para quem deseja saber um pouco mais sobre a temática, cursos e livros específicos sobre o tema são um ótimo começo, além do estudo sobre o mercado de arte e suas principais tendências. “Já para quem busca ingressar profissionalmente neste universo, ter um estilo próprio, construir sua marca e saber promover o seu trabalho é fundamental para adentrar no cenário cultural”, sugere. Confira, a seguir, três títulos imperdíveis para aprender tudo sobre arte.

1. A Arte de Ver a Arte – Susan Woodford

A escritora e autora Susan Woodford traz na obra “A Arte de Ver a Arte” as diferentes formas de entender a temática, sob uma perspectiva sucinta e acessível de como é possível compreender e apreciar as obras. Com foco na pintura, o livro é considerado um clássico para entender os diferentes períodos da história, bem como para compreender a expressão humana.

“O repertório histórico e cultural desta obra é fundamental para que o leitor possa aprender e interpretar as diferentes formas artísticas, por meio de seus significados, objetivos e relevância, sendo indispensável para quem deseja se profissionalizar sobre o tema”, explica Marisa.

2. A Arte e seus Objetivos – Wollheim

Clássico da arte literária, o livro aborda a perspectiva do artista em relação ao significado e intenção com o seu trabalho, bem como o ponto de vista do espectador e seu papel de interpretador da obra. “Esse livro traz questões importantes sobre estilos, expressões e significados, por meio de ensaios que elucidam teorias, representações, crítica e estudo sobre o universo da arte”, reflete Marisa. Filósofo britânico, Wollheim é referência no cenário de artes visuais, principalmente na pintura, conquistando a presidência da Sociedade Britânica de Estética de 1992 a 2003.

3. Arte Moderna no Brasil – Icleia Borsa Cattani

“Fundamental para o conhecimento e aprendizado sobre o Movimento de Arte Moderna no Brasil, a obra transcreve o desenvolvimento e a constituição nas artes visuais e discorre sobre a importância da Semana de Arte Moderna de 1922, marco oficial do Modernismo brasileiro”, explica a curadora. Com habilidade e elegância, Icleia traz os principais desdobramentos da história da arte brasileira, de forma curiosa e instigante, onde detalha de forma didática o cenário de arte do Brasil.

Por Eva Beatriz Garcia