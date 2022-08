Vitoria Rondon Dia Internacional da Lua: 5 filmes para entender a exploração espacial

Confira as produções cinematográficas com temáticas espaciais que relembram a importância dessa data

No dia 20 de julho é celebrado o Dia Internacional da Lua. A data marca o avanço tecnológico da humanidade ao obter sucesso em sua primeira viagem espacial, comandada pela NASA, quando os Estados Unidos e a União Soviética travavam uma corrida espacial.

A bordo da espaçonave Apollo 16, Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin decolaram dos EUA com a missão de explorar o solo lunar. Assim, no dia 20 de julho de 1969, Armstrong, comandante da missão, pisou pela primeira vez na lua, dizendo a famosa frase: “Este é um pequeno passo para um homem; um salto gigantesco para a humanidade”.

Para relembrar a importância desse evento histórico, nada melhor do que assistir algumas das melhores produções cinematográficas sobre o assunto. Por isso, listamos 5 filmes que podem te ajudar a entender as explorações espaciais. Confira!

> 4 mininovelas de ficção científica para maratonar no Kwai

1. O Primeiro Homem (2018)

Com direção de Damien Chazelle, o filme conta a história de vida do astronauta norte-americado Neil Armstrong (Ryan Gosling) e a sua jornada para se tornar o primeiro homem a pisar na Lua. A produção, que ganhou o Globo de Ouro de melhor trilha sonora (2019), ainda narra o sacrifício pessoal do astronauta, e nacional, para que uma das missões espaciais mais perigosas fosse realizada e marcasse o início de novas descobertas sobre o universo.

Onde assistir: Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e Youtube.

2. Vida (2017)

Filme ‘Vida’ (Imagem: Reprodução digital / Sony Pictures)

Conhecido por ser um filme que equilibra os gêneros de ficção científica e terror, ‘Vida’, dirigido por Daniel Espinosa, narra a história de seis astronautas de diferentes nacionalidades. Todos estão em uma estação espacial internacional, com o objetivo de estudar amostras do solo de Marte obtidas por um satélite. Mas, ao analisarem os dados, descobrem uma única célula inerte, despertada por Hugh Derry (Ariyon Bakare), que comprova a existência de vida fora da Terra.

A descoberta é celebrada por todo o mundo e, por meio de um sorteio, o extraterrestre é nomeado ‘Calvin’. Porém, em meio aos estudos, o organismo começa a se desenvolver rapidamente e se torna uma ameaça aos tripulantes que, sem meios para se defender, tentam a todo custo combatê-lo e evitar que ele chegue até a Terra.

Onde assistir: Star+, Amazon Prime Video, Apple TV e Youtube.

> 4 filmes para assistir e melhorar a oratória

3. Interestelar (2014)

Filme ‘Interestelar’ (Imagem: Reprodução digital / Warner Bros Pictures)

Com o Oscar de melhor efeitos visuais e premiado como melhor filme pelo Empire Award, ‘Interestelar’, dirigido por Christopher Nolan, conta a jornada de um grupo de astronautas que recebam a missão de verificar possíveis planetas para receberem a população mundial, após boa parte dos recursos naturais da Terra serem consumidos.

Na obra, ainda é possível assistir o conflito entre vida pessoal e profissional , pois o astronauta Cooper (Matthew McConaughey) aceita liderar a missão mesmo sabendo que pode nunca mais ver a sua filha, a Murph (Mackenzie Foy e Jessica Chastain). Mas, com o passar dos anos, ela cresce e entra em uma jornada para tentar salvar a população do planeta Terra.

Onde assistir: HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e Youtube.

4. Gravidade (2013)

Filme ‘Gravidade’ (Imagem: Reprodução digital / Warner Bros Pictures)

Dirigido por Mark Scruton, que ganhou o Oscar de melhor direção com a produção, e estrelado pela atriz Sandra Bullock, o filme mostra a viagem do experiente astronauta Matt Kowalski (George Clooney) com a doutora Ryan Stone (Sandra Bullock) em uma missão de conserto do telescópio Hubble.

Porém, o que era para ser simples, se torna um verdadeiro caos quando eles são surpreendidos por uma chuva de destroços de um satélite atingindo por um míssil Russo. Assim, eles são jogados no espaço sideral e, sem a ajuda da base terrestre da NASA, buscam um caminho para tentarem sobreviver em um ambiente totalmente impróprio para humanos.

Onde assistir: HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e Youtube.

> 5 melhores documentários para assistir na Netflix

5. Apollo 18 (2011)

Filme ‘Apollo 18’ (Imagem: Reprodução digital / Dimension Films)

Com imagens feitas durante uma missão espacial secreta à Lua, a produção, dirigida por Gonzalo Lopez-Gallego, conta a história do satélite ‘Apollo 18’, financiado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Após ser encerrada a última missão oficial tripulada em solo lunar (Apollo 17), é lançado rumo à Lua o ‘Apollo 18’ com apenas dois astronautas que não sabiam o que esperar da viagem. Ao chegar ao destino, eles encontram um capacete rachado, que pode ser um terrível encontro alienígena.

Onde assistir: Apple TV.

Aprenda técnicas de meditação para ajudar a lidar com a ansiedade