Entenda como funcionam os sistemas do corpo humano

Os sistemas do corpo humano são constituídos por órgãos que, juntos, realizam funções essenciais para a manutenção da vida. Os sistemas se dividem em: digestivo, respiratório, circulatório, endócrino, linfático, genital, urinário e excretor, nervoso, esquelético e muscular.

A seguir, conheça as características e funções de cinco deles.

1. Sistema digestivo

O sistema digestivo atua no processo de aproveitamento dos alimentos ingeridos. Basicamente é formado pelo estômago (em formato de bolsa, está localizado no abdômen: responsável pela digestão), faringe (órgão tubular que conecta a garganta ao esôfago: transporta alimento e ar), esôfago (órgão tubular que conecta a faringe ao estômago: conduz o alimento), intestinos delgados e grossos (responsáveis pela absorção de nutrientes e água, eliminando resíduos sólidos e líquidos) e fígado (maior órgão interno: responsável por armazenar e filtrar substâncias, sintetizar gordura e produzir a bile).

2. Sistema respiratório

O sistema respiratório é responsável pela absorção do ar (oxigênio) e pela eliminação do gás carbônico retirado das células. Basicamente é formado pelo nariz (entrada e saída), faringe (serve de passagem tanto para os alimentos quanto para o ar), laringe (liga a faringe à traquéia e agrega as cordas vocais), traquéia (aquece, umidifica e filtra o ar, transportando-o para os pulmões), brônquios (ramificações da traqueia: formam a árvore brônquica que se liga aos pulmões) e pulmões (são dois: protegidos pela caixa torácica, no qual trocam gases, oxigenando o sangue e eliminando o gás carbônico).

3. Sistema circulatório

O sistema circulatório permite o transporte e a distribuição de nutrientes , oxigênio e hormônios para as células de vários órgãos através do sangue. É formado basicamente pelo coração (órgão muscular localizado entre os pulmões: funciona como uma bomba dupla, com sangue arterial e venoso) e vasos sanguíneos (distribuídos por todo o corpo: formam uma rede de artérias e veias ramificadas).

4. Sistema endócrino

O sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e que percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvos sobre os quais atuam. Além disso, ele coordena todas as funções do nosso corpo em parceria com o sistema nervoso, integrado pelo hipotálamo (na base do encéfalo).

É composto basicamente pela hipófise (glândula mestre do nosso corpo: estimula o funcionamento de outras glândulas e produz diversos hormônios), tireóide (controla a velocidade do metabolismo celular, a manutenção do peso, do calor corporal e do ritmo cardíaco), paratireoides (regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue), supra renais (produz e libera hormônios) e pâncreas (glândula mista que produz hormônios para o sistema endócrino, além do suco pancreático para o sistema digestivo).

5. Sistema linfático

O sistema linfático é o sistema de defesa do organismo. Ele transporta a linfa dos tecidos para o sangue e auxilia o sistema circulatório para o fluxo de sangue e líquidos pelo corpo. É composto basicamente pela linfa (líquido esbranquiçado e leitoso produzido pelo intestino delgado e pelo fígado), vasos linfáticos (canais espalhados pelo organismo que transportam a linfa na corrente sanguínea em sentido único a través de válvulas) e linfonodos (gânglios linfáticos que filtram a linfa antes dela retornar ao sangue).

Além do baço (órgão oval que produz anticorpos e hemácias, armazena sangue e libera hormônios), timo (órgão que produz a timosina, a timina e os anticorpos) e tonsilas palatinas (são dois órgãos conhecidos como amígdalas: eles selecionam os micro-organismos que entram pela boca e nariz).