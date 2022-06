Vitoria Rondon Netflix anuncia novidades para plataforma durante a Semana Geeked

Veja detalhes sobre os lançamentos de séries e filmes divulgados no evento

A Semana Geeked é um evento digital realizado pela Netflix para celebrar as principais novidades do programa de streaming, como o lançamento e a divulgação de séries, filmes, animações e jogos para os fãs. Entre as produções que terão destaque estão: Sandman, Cyberpunk: Edgerunners, 1899 e Wednesday.

O evento acontece entre os dias 6 e 10 de junho e é compartilhado gratuitamente nos canais oficiais da Netflix em plataformas como: YouTube, Twitter, TikTok, Twitch e Facebook. Confira a seguir mais informações sobre as produções que ganharão prévias no evento.

Sandman

A espera para o lançamento desta série de fantasia chegou ao fim para os fãs. A Netflix anunciou durante o primeiro dia da Semana Geeked a data de estreia. “Contando os dias pra me perder no Mundo dos Sonhos. Sandman tem estreia confirmada para o dia 5 de agosto”, divulgou a Netflix nas redes sociais.

Baseada na série de quadrinhos de Neil Gaiman, a adaptação produzida por Allan Heinberg também ganhou um trailer inédito que mostra a chegada de Lorde Morpheus (Tom Sturridge) ao nosso mundo e as surpresas que o aguardam.

Wednesday

Wednesday (Imagem: Netflix / Divulgação)

Uma das séries mais esperadas do catálogo da Netflix, ‘Wednesday’, dirigida por Tim Burton, também ganhou novas imagens em vídeo que aguçaram ainda mais os fãs.

Com Wandinha de ‘A família Addams’ como protagonista, em uma versão adolescente da personagem, a Netflix fez suspense e não revelou muitos detalhes sobre a produção. Informou apenas que será protagonizada pela atriz Jenna Ortega e terá participação especial da atriz Christina Ricci, que viveu a personagem nos filmes em 1991.

A escola do bem e do mal

A escola do bem e do mal (Imagem: Netflix / Divulgação)

Baseada na saga de fantasia escrita por Soman Chainani, o filme ganhou um trailer especial na Semana Geeked e um cartaz de divulgação. A estreia do longa está prevista para setembro deste ano, mas ainda não tem data definida. O elenco da produção conta com nomes como Charlize Theron, Sofia Wylie e Paul Feig.

A trama conta a história da cidade de Gavaldon, onde a cada quatro anos dois adolescentes desaparecem misteriosamente, mesmo após os esforços de seus pais para protegê-los. No entanto, longe de um destino terrível, após desaparecerem, eles acabam em uma escola onde são treinados para serem heróis e vilões dos contos de fadas.

Cyberpunk: Edgerunners

Cyberpunk: Edgerunners (Imagem: Netflix / Divulgação)

Apesar de ainda não ter uma data de estreia prevista, no dia 08 de junho, a plataforma pretende divulgar mais informações sobre a série de animação Cyberpunk: Edgerunners. Anunciada em 2020, a produção é uma colaboração de 10 episódios entre a empresa de animação japonesa Stranger Trigger e a Netflix. O evento também promete revelar informações sobre o elenco.

“Cyberpunk: Edgerunners conta uma história independente sobre um garoto de rua tentando sobreviver em uma cidade do futuro. Sem muitas expectativas, o garoto ele escolhe permanecer vivo, tornando-se um Edgerunner – um fora da lei mercenário, também conhecido como Cyberpunk”, conta a sinopse da série.

1899

1899 (Imagem: Netflix / Divulgação)

Na semana geek , outra série que também ganhou um trailer foi ‘1899’, dos mesmos criadores da série de sucesso ‘Dark’. A produção que conta com 8 episódios ainda não tem uma data de estreia prevista, mas o teaser liberado pela plataforma já animou os fãs.

Assim como nas prévias liberadas anteriormente, o mistério e a tensão dominam o clima da produção, que promete acompanhar a viagem de um navio saído de Londres rumo a Nova York. Porém, as coisas mudam quando outra embarcação, que contém um grande mistério, é encontrada à deriva. O que será que pode ser encontrado?

