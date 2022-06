Vitoria Rondon Madrugada terá chuva de meteoros

Astrônomos especulam que fenômeno poderá ser visto no Brasil

O mês de maio encerrará com uma chuva de meteoros na madrugada desta terça-feira (31). E uma boa notícia é que o evento natural poderá ser visto em grande parte do território nacional.

Isso porque partes fragmentadas de um cometa chamado ‘73P/Schwassmann-Wachmann 3 (SW3)’ poderão iluminar o céu com o corpo celeste. Segundo informações do Observatório Nacional, a chuva de meteoros, também denominada ‘TauHerculids’, poderá ter mais de 100 mil corpos celestes caindo do céu em apenas 1 hora.

Apesar das informações, em nota ao Observatório Nacional, o astrônomo Marcelo De Cicco alertou que não é possível dizer com precisão qual será a intensidade dos meteoros. “Não é possível predizer com precisão. Pode ser que nada aconteça, pode ser que seja uma chuva fraca, intensa e até mesmo uma tempestade de meteoros.”

A chuva de meteoros poderá ser vista no Brasil?

Segundo o astrónomo, os corpos celestes serão mais visíveis no hemisfério norte, já que a altura do radiante no momento do pico, que será entre 1h55 e 2h10 da manhã, favorece a observação nesta região. Porém, não está descartada a hipótese dos brasileiros também poderem contemplar o belo espetáculo. Os habitantes mais próximos da linha do equador serão os que terão maior probabilidade de ver a chuva de meteoros.

Lua nova favorecerá o fenômeno

Segundo Marcelo De Cicco, a fase da Lua também pode favorecer para que a chuva de meteoros possa ser vista. “A Lua estará na fase Nova, portanto, não atrapalhará a visibilidade desses meteoros que serão, em sua maioria, menos brilhantes que o usual por conta de sua baixa velocidade de entrada em nossa atmosfera”, disse o astrônomo.

Como observar o fenômeno?

Para observar a chuva de meteoros, o astrônomo recomenda que os moradores das regiões Norte e Nordeste do Brasil fiquem atentos à direção Noroeste e se afastem das cidades muito iluminadas.

“As latitudes próximas à cidade de Manaus e logo acima dela serão as que terão melhor posição para testemunhar esse possível espetáculo, raro e inspirador! Também recomendamos que procurem um lugar bem escuro, afastado das luzes de cidades grandes, em um local seguro, para curtir este fenômeno astronômico”, completou.

