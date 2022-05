Redação EdiCase 6 filmes para ensinar crianças e adolescentes sobre mudanças climáticas

Confira a lista de longas que falam sobre os efeitos do aquecimento global e do descuido com o meio ambiente

Conforme aponta o último relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU (IPCC), o planeta está 1,1°C mais quente. Além disso, o aquecimento de 1,5°C já pode ser atingido na próxima década.

> Aplicativos para organização dos estudos

Consequências do aquecimento

No Brasil, por exemplo, o aumento da temperatura resulta numa frequência maior de enchentes, triplicando o número de pessoas atingidas pelos alagamentos. Se a previsão da ONU se cumprir, ainda segundo a Organização, as mortes por calor irão crescer 3% até 2050.

Algumas das prováveis consequências do aquecimento global foram temas de filmes que alertam sobre a importância da preservação do meio ambiente , do consumo consciente e das mudanças de hábitos.

Filmes sobre essa temática

Confira, a seguir, uma seleção de filmes que ensinam crianças (e adultos) sobre os efeitos das mudanças climáticas e da falta de cuidado com o meio ambiente.

1. WALL·E (2008)

O filme aborda uma realidade em que os seres humanos poluíram a Terra com gases tóxicos e transformaram o planeta num grande “lixão”. E, por isso, tiveram que viver numa nave e deixar o planeta deserto. O plano inicial era passar apenas alguns anos na nave , enquanto robôs limpavam o planeta. WALL·E é o último robô que sobrou e seu trabalho é compactar o lixo restante da Terra.

“O filme chama atenção para temas como a preservação do meio ambiente, consumismo e globalização”, explica o professor de Ciências do Colégio Positivo – Boa Vista e do Água Verde, em Curitiba (PR), João Carlos Fontana.

Faixa etária: Livre

Onde assistir: Disney+

Veja o trailer:

2. O Dia Depois de Amanhã (2004)

O professor Fontana também recomenda esse filme que conta a história de um climatologista, Jack Hall, que levanta questões ambientais que podem ser ameaçadoras para a humanidade, mas não é levado a sério pelos responsáveis da ONU.

Netflix anuncia taxa para assinantes que dividem conta

“Sua pesquisa finalmente torna-se relevante quando uma tempestade devastadora se inicia, causando inúmeras catástrofes naturais no mundo todo. Com isso, Jack viaja a pé da Filadélfia para Nova York para tentar salvar seu filho Sam, que está preso com amigos na cidade. O longa pode até exagerar nas consequências dos efeitos climáticos e ser criticado por ambientalistas, mas é um alerta importante de onde a humanidade pode chegar”, destaca.

Faixa etária: Livre

Onde assistir: Star+

Veja cenas do filme:

3. Nosso Planeta (2019)

É uma série documental gravada no Reino Unido e traz imagens das belezas naturais da Terra. A produção mostra como as ações humanas impactam o meio ambiente e os animais . “As intervenções causadas pelos seres humanos no planeta têm efeitos que podem ser devastadores para todos os seres vivos, seja a fauna, a flora ou a própria humanidade. Esse documentário abre nossos olhos, em belíssimas imagens, para o poder que cada ação humana tem sobre o planeta”, alerta o professor Fontana.

Faixa etária: 10 anos

Onde assistir: Netflix

Confira o trailer oficial:

4. Lorax: Em busca da trúfula perdida (2012)

A animação é baseada em uma cidade em que o metal e o plástico ocuparam o lugar das árvores. “Após uma conversa e instrução de sua avó, o garoto protagonista viaja em busca de explicações de como era o planeta. Chegando ao lugar indicado, o menino encontra um personagem que conta sua história de como conheceu Lorax, o guardião da floresta que protegia a flora e a fauna. De forma lúdica, o filme mostra a importância da natureza para a vida humana”, esclarece o professor de Ciências .

Faixa etária: livre

Onde assistir: Globo Play, Amazon Prime, Telecine e YouTube

Veja o trailer da animação:

5. 2012 (2009)

Esse filme começa com o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos de que o núcleo do planeta irá sobreaquecer e provocar um rearranjo das placas tectônicas. A indicação de Larissa Assis Barony, professora de Ciências do Colégio Positivo – Água Verde, mostra a história de um pai que tenta salvar a sua família antes de o mundo acabar em um dilúvio causado por uma série de terremotos e tsunamis por todo o mundo. “Pegue a pipoca e as almofadas e assista esse filme apocalíptico que nos faz pensar na importância de cuidar do planeta para a nossa e as próximas gerações”, aconselha a professora.

Faixa etária: 14 anos

Onde Assistir: Paramount+

Veja o trailer:

6. Uma Verdade Inconveniente (2006)

Esse é um documentário que mostra o ex-candidato à presidência dos EUA, Al Gore, realizando um circuito de palestras para tentar chamar atenção da população e dos políticos sobre os perigos do aquecimento global.

Eternos: um filme baseado em teorias extraterrestres

“Gore apresenta os mitos e erros em torno do assunto e possíveis saídas para que o planeta não passe por uma catástrofe climática. No documentário , ele intercala momentos da sua própria trajetória com a tentativa desesperada de acionar os políticos sobre os efeitos destrutivos do aquecimento global ao meio ambiente”, descreve a professora de Ciências do Colégio Positivo – Jardim Ambiental, Flávia Amend.

Faixa etária: livre

Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e Apple TV

Assista ao trailer do documentário:

*Por Enzo Feliciano (Central Press)

Estude com a coleção completa Escrevendo Certo !