Redação EdiCase 6 dicas para relaxar antes da prova

Psicólogo ensina como manter a mente tranquila e garantir o bom desempenho para o vestibular

Neste final de semana, acontecem as provas de alguns dos principais vestibulares do país. No domingo (07/11), em especial, será realizada a 1ª fase do vestibular 2022 da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). A prova terá 72 questões testes e começa às 13h00.

É uma grande oportunidade para quem deseja iniciar no ensino superior . Entretanto, a ansiedade e o estresse antes da prova podem colocar o seu desempenho em risco.

O vestibular é uma prova física, mental e emocional. Por isso, é fundamental estar preparado . Veja algumas dicas de relaxamento sugeridas por Anderson Mendonça, psicólogo e diretor de marketing da Associação Brasileira de Hipnose.

1. Mantenha-se confiante de que você é capaz, de que pode, merece e vale a pena.

2. Uma noite bem dormida anteriormente também contribui bastante para o relaxamento no dia da prova.

3. No dia da prova, procure estar o mais confortável possível, fazendo uma boa alimentação e utilizando roupas leves.

4. É imprescindível que não canse a mente antes da prova, ou seja, nada de estudar nas vésperas.

5. Para potencializar ainda mais o aprendizado é importante visualizar o assunto enquanto se estuda, exagerando nas imagens e sensações, pois quanto mais uma situação é absurda, ilógica, irracional ou violenta, mais facilmente a informação fica armazenada e acessível.

6. Antes da prova, fuja de qualquer situação que possa gerar algum tipo de tensão ou preocupação.

