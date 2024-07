Ana Beatriz Oliveira Rock in Rio 2024 promete edição histórica com muita inovação, compromisso social e música

O Rock in Rio Brasil 2024 acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, com milhares de pessoas na Cidade do Rock. Será a celebração de 40 anos do festival, que em 2022 recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial pela Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Já são 22 edições realizadas, mais de 3,8 mil artistas escalados, mais de 11 milhões de pessoas na plateia e mais de 130 dias de magia desde 1985.

Quem quiser estar na Cidade do Rock em 2024 precisa se planejar, 300 mil ingressos foram vendidos, equivalente a seis estádios do Maracanã, com o Rock in Rio Card e as pré-venda Club e Itaú. Após esgotar os ingressos para os dias em que Shawn Mendes, Katy Perry e Travis Scott são headliners do Palco Mundo, o festival anunciou que o dia 14 de setembro, quando Imagine Dragons se apresenta, tem venda encerrada em 2 horas.

O primeiro dia a ter as vendas esgotadas, em apenas 37 minutos, foi o último dia de festival, 22 de setembro, que tem Shawn Mendes como headliner do Palco Mundo e Mariah Carey, fechando o Sunset. Na sequência, o dia 20 de setembro, em 1h43, quando Katy Perry encerra o palco. Logo após, o dia 13 de setembro, em 1h56 minutos, quando Travis Scott é a estrela da noite.

Agora, os fãs que desejarem viver a experiência do Rio in Rio podem escolher entre três dias:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rock in Rio (@rockinrio)

Para este ano, os fãs podem aguardar uma festa especial, com novas experiências e vivências dentro da Cidade do Rock. Confira algumas das experiências.

Rock in History – TIM e Eletromídia

No ano em que celebra seus 40 anos, o Rock in Rio proporcionará aos fãs uma imersão em sua história por meio de uma experiência inédita, inovadora e divertida. O festival apresenta o ‘Rock in History’, o primeiro museu interativo a céu aberto do mundo, em projeto desenvolvido com a TIM e contando com parceria da Eletromidia e implementação da Context, empresa de tecnologia criativa do Grupo Dreamers.

A iniciativa não apenas celebra o legado do Rock in Rio, mas também a cidade que o acolhe, o Rio de Janeiro, transportando os usuários para um universo mágico de uma “cidade aumentada”. Comemorando os 40 anos, 40 histórias estarão em pontos digitais e interativos espalhados pelo Rio de Janeiro, oferecendo cinco formatos de conteúdos imersivos, elevando a experiência dos fãs a um patamar único. Eles poderão encontrar objetos em 3D de proporções gigantescas, informações e curiosidades emocionantes, portais virtuais que os transportarão para novos universos digitais, filtros encantadores, áudios exclusivos e cenários virtuais ideais para capturar fotos incríveis.

Na Barra e em Copacabana, o público vai visualizar uma foto interativa do pórtico que estava na entrada da Cidade do Rock de 1985. Já no Aterro do Flamengo, estará a representação do cinema cenográfico da Rota 85, com um conteúdo em vídeo sobre a história do festival; fogos de artifício tocando a música tema do festival estarão na Praia de Copacabana. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, terá uma interação com holofotes digitais que representam o título do Rock in Rio de ser o primeiro festival a iluminar a plateia.

Faltando menos de 100 dias para a próxima edição do Rock in Rio Brasil, a operadora também anunciou a escolha da ATENAS.ag para cuidar das suas ativações na Cidade do Rock. Depois de fazer história ao proporcionar a primeira experiência 5G no maior festival de música e entretenimento do mundo, em 2022, semanas depois do lançamento da nova rede no Rio de Janeiro, a companhia já se prepara e imagina as possibilidades de um evento ainda mais tecnológico e conectado.

Além do estande e ativações, a TIM patrocinará, pela primeira vez, um dos brinquedos do parque de diversões do festival: o Mega Download, torre de 30 metros de altura, uma das atrações mais radicais da Cidade do Rock. A operadora também investirá, novamente, em uma ampla cobertura de rede para manter seus usuários plenamente conectados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rock in Rio (@rockinrio)

Dia Brasil – Itaú

Para comemorar e reforçar o compromisso de duas décadas de parceria, o Rock in Rio anuncia e o Itaú Unibanco apresenta essa nova plataforma sem precedentes: o ‘Dia Brasil’, que acontecerá no sábado, dia 21 de setembro de 2024.

O maior encontro da história da música brasileira já tem data e local para acontecer: 21 de setembro, na Cidade do Rock. Da MPB ao sertanejo, do trap ao samba, do rock ao funk, passando por muitos outros ritmos, o Rock in Rio anuncia o Dia Brasil: um movimento inédito nos 40 anos de história do maior festival de música e entretenimento do mundo, que abraça a música nacional e um mundo melhor.

Com um line-up formado apenas por artistas brasileiros, a Cidade do Rock receberá nomes como Capital Inicial, Pitty, Luan Santana, Ana Castela, Daniela Mercury, Ney Matogrosso, Filipe Ret, MC Ryan SP, Gloria Groove e muitos outros. No total, 72 cantores farão parte deste momento histórico em prol da união para promover um mundo melhor, com a música sendo um fio condutor e agente mobilizador para uma ampla convocação.

Será por meio do Dia Brasil, que o Rock in Rio vai atuar para chamar a atenção de uma nação inteira para duas das maiores causas urgentes no país hoje: o combate à fome e a superação da pobreza, em parceria com as ONGs Ação da Cidadania, desde já recebendo a doação de 1,5 milhão de pratos de comida, e Gerando Falcões, que por meio do projeto Favela 3D vai transformar a vida de 250 famílias nas regiões do Buraco e Sessenta do Morro da Providência.

Por meio da ação, 250 famílias, aproximadamente 1,2 mil pessoas que vivem na região, serão beneficiadas pelas iniciativas que, buscam fortalecer o desenvolvimento social e a geração de renda, utilizando uma abordagem escalável e sustentável para o desenvolvimento da região. O objetivo é impactar 150 famílias em trilhas de qualificação profissional e levar outras 125 para a dignidade, empregando 95% das pessoas da região.

‘Deixa o Coração Falar’

Além do Dia Brasil, o Rock in Rio reúne mais de 55 artistas que fazem parte da história da música brasileira para a gravação de um clipe de um a música in édita. In titulada de ‘Deixa o Coração Falar’, a canção provoca um a reflexão de união nas pessoas, in centivando-as a dialogarem e a se abraçarem para que não haja mais divisõ e s no mundo. Carregada de e sperança e promovendo a união, os direitos dos artistas da canção se rão destinados às ONGs da Ação da Cidadania e a Gerando Falcõ e s, por meio do Favela 3D. Com o Dia Brasil e toda a movimentação de geração de receita para as ONGs Ação Cidadania e Gerando Falcõ e s, o Rock in Rio promoverá um a e norme mobilização dos brasileiros e m prol de um Brasil melhor para todos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rock in Rio (@rockinrio)

Natura

Pelo terceiro ano, a marca de beleza se une ao maior festival de música e entretenimento do mundo em uma parceria que tem o propósito de despertar sensações que tiram as pessoas da apatia, promovendo catarses coletivas por um mundo melhor e de melhores relações entre as pessoas e com o planeta.

A grande novidade é a entrada da Natura como co-patrocinadora do Palco Sunset, espaço que promove encontros entre diferentes gêneros e gerações, ampliando o repertório do público e trazendo diferentes narrativas para o festival. O palco tem grande afinidade com Natura Musical, plataforma cultural da Natura, que há 19 anos fomenta trabalhos de grandes nomes da música brasileira, novos artistas e projetos de legado, visibilizando a diversidade da música contemporânea do Brasil.

A Natura levará ao festival uma diversidade de experiências, com produtos icônicos da linha Natura Ekos, incluindo a última inovação, o primeiro hidratante corporal concentrado do mundo, que materializa o compromisso com a Amazônia e também carrega a preocupação com a circularidade, ao usar plástico 100% retirado dos rios amazônicos, junto a comunidades ribeirinhas nos estados do Amazonas e Pará.

Em 2024, o Rock in Rio Brasil promete não apenas celebrar seus 40 anos de história e conquistas, mas também estabelecer novas experiências para os consumidores. Com novas vivências e o compromisso com causas importantes, o evento tem tudo para ser um marco inesquecível para os fãs da música e do festival.

Serviço

Rock in Rio 2024

Data: 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024

Local: Cidade do Rock | Parque Olímpico, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro (RJ)

Ingressos: Compre seu ingresso no site oficial do evento

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn .

#ADDSomethingNew #ADNewsOficial #ADGroupBR

The post Rock in Rio 2024 promete edição histórica com muita inovação, compromisso social e música appeared first on ADNEWS .