Em homenagem à cultura nordestina, Fanta lança novo sabor de Caju

Famosa por sua diversidade de sabores, como Laranja, Uva, Maracujá e Guaraná, Fanta apresenta ao mercado seu mais novo integrante: Fanta Caju. Essa novidade oferece aos consumidores uma experiência que combina a refrescância do refrigerante com o sabor irresistível da fruta, e celebra a importância cultural do caju, especialmente no Nordeste brasileiro. O novo sabor promete conquistar paladares com seu aroma intenso e aftertaste irresistível.

Com raízes profundas na cultura nordestina, o caju é um fruto originário do Brasil, reconhecido e amado em todo o país. Embora a fruta tenha maior tradição na região Nordeste, onde o lançamento ocorrerá inicialmente, Fanta Caju também será distribuída no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, com expansão gradual para outras regiões do país.

“O novo sabor foi criado para proporcionar aos consumidores jovens de espírito uma experiência verdadeiramente divertida através de um sabor tradicionalmente brasileiro, e promete ser um novo aliado nas ocasiões de snack . O país é um dos maiores produtores mundiais de caju. Esse lançamento reafirma o compromisso de Fanta em oferecer experiências únicas e surpreendentes para o paladar dos consumidores”, destaca Ted Ketterer, Head de Marketing da Coca-Cola Brasil.

Para marcar o lançamento do refrigerante, a marca organizou uma série de ativações especiais. Experiências únicas em pontos de venda vão incluir brindes, cenários vibrantes para fotos e degustações do produto. Essas ativações ocorrerão em diversas cidades, incluindo Cariri (CE), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Natal (RN), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ), Teresina (PI) e Vitória (ES).

O lançamento de Fanta Caju também contará com a colaboração especial da dupla Caju e Castanha, formada por José Roberto (Castanha) e Ricardo (o novo Caju), que substitui seu tio, José Albertino, desde 2001. Conhecida por suas letras bem-humoradas e perspicazes que refletem a vida e a cultura nordestina, a dupla trará sua expertise em repente, uma forma de poesia improvisada, para promover o novo sabor, integrando a cultura local com as características de Fanta Caju e criando um material promocional que ressoe com o público.

