Adnews Buser lança novo posicionamento para mostrar que ‘Seu Caminho Importa’

A Buser , plataforma de viagens de ônibus com mais de 11 milhões de clientes, está lançando um novo posicionamento que reforça o cuidado com o cliente, colocando o viajante e a inovação em primeiro lugar. Conhecida por seu modelo pioneiro de intermediação de viagens de fretamento usando tecnologia, a startup revolucionou o mercado com preços até 60% mais baixos que os praticados nas rodoviárias. Agora, a Buser quer se firmar como uma plataforma de mobilidade tecnológica ( mobitech ), inovando constantemente dentro da categoria.

Para marcar esse novo momento, a empresa estreia a campanha ‘Seu caminho importa’. A comunicação enfatiza que viajar é mais do que ir de um ponto a outro, mas sim, uma experiência única e significativa que deve estar acessível a todos. O filme convida as pessoas a refletirem sobre suas escolhas e a liberdade de optar pelo melhor caminho. Elementos visuais destacam o ser humano, colocando os viajantes no centro e reforçando atributos essenciais como atendimento 24 horas e facilidade na remarcação e cancelamento.

“Dentro desse novo conceito, queremos empoderar os viajantes e mostrar que eles não precisam ficar presos a convenções sociais e a velhos modelos. A ideia aqui é incentivar que o usuário escolha seu caminho e siga nele, seja lá qual for esse caminho e o modelo de viagem. O nosso propósito é fazer com que o brasileiro viaje mais e melhor, oferecendo o que o viajante quer e precisa, não importa se ele fará uma viagem sozinho ou em grupo, se ele vai sair da rodoviária ou de um outro ponto de embarque mais perto da casa dele”, afirma Luiz Benicio, Diretor de Receita da Buser, diretoria que agrega a área de Marketing.

A nova abordagem da Buser foca em três pilares principais:

Viajar Inteligente | Uso de tecnologia e inovação para facilitar a vida dos viajantes, tornando a experiência prática e segura;

| Uso de tecnologia e inovação para facilitar a vida dos viajantes, tornando a experiência prática e segura; Viajar Humano | Alinhamento de expectativas, empatia e suporte humanizado 24 horas para garantir conexões reais durante as viagens;

| Alinhamento de expectativas, empatia e suporte humanizado 24 horas para garantir conexões reais durante as viagens; Viajar Democrático | Liberdade de escolha para todos, garantindo que as viagens sejam acessíveis.

Com essa estratégia, a empresa pretende se consolidar como uma mobitech , oferecendo não apenas preços competitivos, mas também uma experiência de viagem com propósito, tecnologia e conveniência.

Fundada em 2017, a Buser surgiu para democratizar o acesso ao transporte. Com o fretamento colaborativo, a empresa oferece preços muito mais baixos aos usuários, com um modelo que embarca fora da rodoviária e usa o aplicativo para facilitar a gestão das reservas. Entre 2020 e 2022, as passagens de ônibus ficaram até 61% mais baratas graças à concorrência gerada pela Buser, segundo dados da Check My Bus, plataforma de pesquisa de passagens de ônibus presente em 80 países.

Além do fretamento colaborativo, a Buser vem diversificando suas ofertas, atuando em outras frentes de mobilidade, como a revenda de passagens em parceria com viações que operam linhas regulares. Esse segmento já responde por aproximadamente 20% do faturamento total da empresa, convivendo de forma harmoniosa e complementar com o primeiro modelo.

É nesse contexto de servir como um hub de acesso a viagens inteligentes que surge o novo posicionamento da marca. Para criar a nova estratégia, a Buser realizou uma série de pesquisas com os viajantes da plataforma e usuários de rodoviária ainda acostumados a comprar no guichê para entender o perfil de compra e comportamento do consumidor.

“Percebemos que os atributos que mais importam para os consumidores são a confiança, que significa tanto consistência no serviço quanto suporte eficiente e flexibilidade na gestão da reserva, além da transparência na comunicação”, completa Benicio.

A comunicação do rebranding da Buser já está sendo veiculada em TV aberta, na Globo, e mídia online. Há ainda outras ações complementares, como investimento em mídia out of home em pontos de São Paulo (SP) e ativação com influenciadores, como a jornalista Mari Palma e o surfista Pedro Scooby .

