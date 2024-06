Adnews Trident se torna ‘Prident’ em campanha ‘Destrave o Orgulho’

Pelo quarto ano consecutivo, Trident , marca pertencente a Mondelēz Brasil que tem compromissos públicos nas frentes de diversidade, equidade e inclusão, passa a ser PRIDENT em alusão ao termo “orgulho”, em inglês, pride, para o mês do Orgulho LGBTQIAPN+. Com a ação, idealizada em parceria com a agência Leo Burnett, a líder do mercado de gomas no Brasil tem o objetivo de oferecer seu nome, sua visibilidade e suas cores para apoiar a comunidade.

A nova campanha, ‘Destrave o Orgulho’, se aprofunda em histórias de influenciadores da comunidade, porém, fugindo do estereótipo relacionado à sexualidade ou gênero, destacando atributos, personalidade e talentos pessoais relacionados às letras da sigla, apresentando suas personalidades únicas, que não permitem ser reduzidas a determinadas características. Entre eles estão Raphael Dumaresq, ex-participante do reality show ‘The Circle Brasil’, que representa a letra Q, prefere ser chamado de Duma e atende pelo pronome ela; Bielo, que produz conteúdo pautado em causas importantes como racismo e gordofobia, representa a letra I e também atende pelo pronome ela; e Ana Clara, jornalista e palestrante, que representa a letra B e utiliza o pronome ela. A campanha destaca a autenticidade de cada indivíduo e promove o orgulho de ser quem se é.

Além desses, outros nomes relevantes da internet compõem o squad da campanha, como Tifanny Abreu, Bryanna Nasck, Bruno Martins e Malía. A iniciativa dá continuidade ao histórico de atuação de Trident com a comunidade LGBT+ e dialoga com o posicionamento da marca sobre estimular a autenticidade das pessoas, reforçando o compromisso com a inclusão e a diversidade, como ao longo de 2023 quando apoiou a Casa Chama, ONG voltada à população transgênero, que trabalha para garantir emancipação, valorização e qualidade de vida para a população trans. O aporte realizado possibilitou a reforma, mudança e abertura de uma nova sede, além de viabilizar projetos que estavam em andamento.

