SBT anuncia novidades para os domingos com Celso Portiolli, Rebeca e Patrícia Abravanel

Domingo é o dia de reunir a família e o SBT traz, há 42 anos, os melhores programas e quadros para cativar os espectadores com muita alegria e diversão. A partir de 30 de junho, Celso Portiolli, Patricia Abravanel e Receba Abravanel comandam grandes novidades na programação tornando os domingos da emissora ainda mais especiais.

“Nossos programas e comunicadores têm alto potencial para engajar marcas e causas. E o domingo é o DNA puro do SBT. Celso, Patrícia e Rebeca traduzem muito bem essa nossa essência, estão em momentos especiais de suas carreiras, com resultados de audiência e comerciais muito positivos e, com certeza, seguirão conquistando o público brasileiro com quadros divertidos, vibrantes, criativos e para toda a família”, afirma Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT.

Novos horários e quadros no Domingo Legal com Celso Portiolli

Em 2024, Celso Portiolli é tri-aniversariante, completando 15 anos à frente do ‘Domingo Legal’, 30 anos de SBT e 40 anos de carreira. Nesta tripla comemoração, o apresentador assume o desafio de comandar um novo Domingo Legal, a partir do dia 30, das 11h15 às 18h15, mantendo quadros que já são consagrados no programa, como ‘Passa ou Repassa’, ‘Comprar é Bom Levar é Melhor’, ‘Quem Arrisca Ganha Mais’, ‘De Quem é Essa Mansão?’ e ‘Brincando Em Casa’.

Conhecido por sua versatilidade e carisma, Celso Portiolli também vai estrear novos quadros, como o game show “Até Onde Você Chega?”, cuja grande atração é um painel com cem algarismos e cinco níveis. A cada nível, um participante é desafiado a cumprir provas e responder perguntas de dificuldade crescente, podendo ganhar, perder dinheiro e também ser eliminado. Outra novidade será a presença de Tiago Barnabé no elenco do Domingo Legal.

Alguns quadros que são sucesso na programação do SBT serão incorporados na atração, como ‘Minha Mulher Que Manda’, ‘É Doce ou Não é?’, ‘Casamento Surpresa’, ‘Dia de Sorte’, ‘Famosos da Internet’ e ‘Crianças Talentosas’.

Em 2023 e 2024, todas as edições do Domingo Legal foram vice-líderes de audiência, com importantes momentos de liderança no ranking das audiências de São Paulo.

“É uma grande alegria estar nos lares dos brasileiros. Vou me empenhar ao máximo para tornar nossa companhia ainda mais prazerosa, trazendo o programa que toda a família adora e assiste unida”, declara Celso.

Rebeca Abravanel de volta ao ‘Roda a Roda’

Rebeca Abravanel retorna ao comando do ‘Roda a Roda’, programa em que conquistou o carinho do público com sua personalidade envolvente e interação descontraída com os participantes. A partir do dia 30, das 18h15 às 19h00, o game show estará com um novo visual, cenário contemporâneo, a presença da plateia e outras novidades. Com a volta do auditório, a cada domingo, Receba abre o programa com hits e músicas do momento.

“Estou animada com o nosso novo domingo e muito feliz em retornar ao ‘Roda a Roda’ com um cenário ainda mais bonito e auditório. A sintonia com as colegas da plateia faz o ‘Roda a Roda’ ficar mais alegre e com a nossa cara”, conta Rebeca.

Programa Silvio Santos com mais tempo e novidades com Patrícia Abravanel

Com uma hora a mais de duração, Patrícia Abravanel continuará trazendo uma abordagem moderna, espontânea e contagiante que mantém a essência do ‘Programa Silvio Santos’ ao longo destas mais de seis décadas de sucesso. Agora, das 19h00 à meia-noite, a atração irá lançar a nova versão de um dos maiores sucesso do SBT, o ‘Namoro na TV’.

Um divertido game de relacionamento no qual uma pessoa vai ao palco para encontrar o amor da sua vida. Durante o jogo, ela vai conhecendo aos poucos sobre cada pretendente, com rodadas que revelam informações e detalhes sobre os participantes. Ao final do quadro, terá que decidir quem é o(a) escolhido(a) dentre os(as) três pretendentes.

Com o intuito de prestigiar a trajetória de personalidades que marcaram a história do meio artístico, o ‘Sala dos Artistas’ chega com uma nova roupagem ao ‘Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel’. Quadro de sucesso do ‘Show de Calouros’, a atração está de volta e propõe uma imersão por todos os momentos da carreira de cada convidado, mostrando etapas importantes de suas trajetórias com imagens, convidados especiais e depoimentos a cada edição.

Refletindo o compromisso do SBT com o entretenimento de alta qualidade que agrada todos as gerações, Patrícia seguirá, com seu estilo único, apresentando os clássicos quadros ‘Jogo das 3 Pistas’, ‘Qual É A Música?’, ‘Show de Calouros’, ‘Nada Além De Um Minuto’, ‘Câmeras Escondidas’, ‘Jogo dos Pontinhos’, ‘Helen Tá Na Rua’.

“Já é tradição! Domingo é dia de reunir a família e ficar ligadinho no SBT. O ‘Programa Silvio Santos’ já faz parte da vida dos brasileiros e, nesta nova fase, vamos voltar com o famoso ‘Namoro na TV’ em uma versão atualizada. Está muito divertido e cheio de amor. Convido o público a vir com a gente porque a alegria vai tomar conta dos nossos domingos”, finaliza Patrícia.

Confira a programação do novo domingo do SBT (a partir de 30/6):

11h15min às 18h15 : Domingo Legal

18h15min às 19h : Roda a Roda com Rebeca Abravanel

19h à 00h : Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel

